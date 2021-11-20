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Эксперт EurAsian Times: Индия продолжит развитие военно-технического партнерства с Россией

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 21:14
Армия
Эксперт EurAsian Times: Индия продолжит развитие военно-технического партнерства с Россией
Пресс-служба ЗВО

Нью-Дели, 20 ноября. История военно-технического партнерства между Россией и Индией насчитывает несколько десятилетий и будет продолжена в будущем на взаимовыгодной основе, уверен аналитик Пракаш Нанда.

Нью-Дели является проверенным и стратегическим союзником Москвы, пишет военный эксперт Пракаш Нанда в статье для издания EurAsian Times, пересказ его публикации представлен «ПолитРоссией». В рамках российско-индийского многомиллиардного контракта уже начались поставки зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» для ВС Индии, напоминает обозреватель.

«Только в 2019 году Нью-Дели подписал с Москвой контракты на поставку вооружений на общую сумму 15 миллиардов долларов», – отмечает Нанда.

По его словам, Россия стала для Индии уникальным по значимости военным партнером благодаря многолетней дружбе и развитию сотрудничества в самых различных областях вооружений, а также в гражданской сфере.

РФ идет навстречу индийским пожеланиям при организации лицензионного производства боевой техники, готова предоставлять в аренду даже атомные подводные лодки и другие инновационные образцы своего оружия. Кроме того, Россия никогда не требовала доступа к базам и другим оборонным объектам на индийской территории, объяснил Нанда заинтересованность Нью-Дели в военном сотрудничестве с Москвой.

Ранее стало известно о подготовке визита президента России Владимира Путина в Индию, его конкретная дата и тематика переговоров с индийским руководством будут объявлены дополнительно.

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