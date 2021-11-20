Yle: в Финляндии обсудили возможное строительство забора на границе с Россией

Хельсинки, 20 ноября. Забор на границе с Россией нецелесообразен. В таком мнении сходятся финские эксперты, сообщили в общественной телерадиовещательной корпорации Yle.

По данным финских журналистов, в стране обсудили возможное строительство забора на границе с Россией. Не все специалисты это приветствуют. Однако есть политики, которые одобряют предложение. Экс-министр внутренних дел Кай Мюккянен заявил о своем желании по поводу обсуждения этой инициативы в правительстве.

По мнению бывшего главы ведомства, заграждение не позволит мигрантам пересекать границу вне контрольно-пропускных пунктов.

«Специалисты строительной сферы сочли идею смехотворной и неосуществимой ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры, в том числе дорог», — сообщается в финском СМИ.

Ранее политолог Михаил Нейжмаков допустил обострение антироссийских настроений в Финляндии. Дополнительным стимулом для политиков в стране может стать особенное внимание США к деятельности НАТО.