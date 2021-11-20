ВСУ собрали «дань» с магазинов Станицы Луганской перед Днем десантно-штурмовых войск

Луганск, 20 ноября. Бойцы ВСУ провели конфискацию в магазинах Станично-Луганского района в канун Дня десантно-штурмовых войск. Солдаты вынесли из магазинов алкогольные напитки и продукты.

Военнослужащие ВСУ в субботу, 20 ноября, провели сбор продуктов и алкоголя с владельцев магазинов в Станично-Луганском районе. Конфискация продуктов прошла ровно за сутки до Дня десантно-штурмовых войск, о чем журналистам рассказал представитель управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

«По данным наших источников, в Станично-Луганском районе боевики 79-й бригады организовали сбор алкогольных напитков и продуктов питания с владельцев магазинов для организации праздничных мероприятий предстоящего 21 ноября дня десантно-штурмовых войск», — сообщил Мазейкин.

Представитель ЛНР отметил, что предприниматели вынуждены отдавать продукты бойцам ВСУ бесплатно, в случае отказа «помогать украинской армии» им угрожали избиением и поджогом магазинов.

Ранее власти республики сообщили, что в обход Минских соглашений ВСУ пригнали военную технику к линии соприкосновения. Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 украинских силовиков была обнаружена в окрестностях Станицы Луганской.