Аналитик Ераносян: противоспутниковое оружие обеспечит России преимущество над НАТО

Москва, 20 ноября. Новое российское противоспутниковое оружие позволит снизить градус воинственности НАТО в отношении России. Об этом заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская противоспутниковая система в ходе испытаний успешно поразила нефункционирующий космический аппарат «Целина-Д» на околоземной орбите, передает «ПолитЭксперт».

Ераносян напомнил, что военные спутники используются для разведки и отслеживания запусков баллистических и крылатых ракет, а также для управлении беспилотными летательными аппаратами. По его словам, испытания нового российского вооружения дали Западу понять, что Москва уничтожит вражеские спутники в случае военной угрозы.

«Для уничтожения таких космических аппаратов нужны спутники-перехватчики и баллистические ракеты, которые запускаются с установок шахтного базирования и подвижных комплексов, с надводных кораблей и подлодок или с самолетов. Их наличие нивелирует преимущество стран, обладающих разведывательными аппаратами или множеством спутников военного назначения», — пояснил эксперт.

Ераносян также добавил, что готовность России к космическим войнам с Западом остудит «горячие головы» в НАТО и снизит градус воинственности в отношении Москвы.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что испытания российского противоспутникового оружия якобы «представляют угрозу» Международной космической станции. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал утверждения американского коллеги лицемерными, отметив, что ранее США, КНР и Индия уже проводили подобные испытания.