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В Сети высмеяли строительство Эстонией стены на границе с Россией

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 21:06
Политика
В Сети высмеяли строительство Эстонией стены на границе с Россией
facebook.com  /  @yatsenyuk.arseniy

Нарва, 20 ноября. Россияне в Сети отреагировали на новость о том, что Эстония приступила к строительству стены на границе с РФ в районе Нарвы.

Сообщается, что созданием заградительного сооружения будут совместно заниматься военнослужащие Сил обороны, представители погранохраны и сотрудники полиции. Стену из колючей проволоки протяженностью 40 километров планируют возвести в самые кратчайшие сроки. При этом глава правительства Эстонии Кая Каллас лично выехала на место, чтобы оценить ход строительства.

Пользователи в Сети в основном с иронией оценили новость о появлении стены на эстонской границе. Большинство отметили, что это явно политический и весьма демонстративный шаг со стороны Таллина. При этом вряд ли такой ход эстонских властей сможет как-то впечатлить Россию.

«Смех, да и только. Страна ЕС и член НАТО так боится агрессии со стороны России, что за 30 лет не смогла от нее отгородиться, а теперь использует для этого колючую проволоку»;

«А ров с крокодилами будет? Стена без рва — деньги на ветер»;

«А Россия пусть ток проведет вдоль границы этой Эстонии, чтобы наверняка»;

«Эстонцы уже боятся собственной тени»;

«Строить заборы в 21 веке — полная глупость. Начало заложили украинцы, а дурной пример очень заразителен», — иронизируют пользователи.

Многие комментаторы в Сети выразили недоумение в связи с тем, что стена на границе будет из колючей проволоки. По словам пользователей, если бы РФ действительно решила вступить в конфликт с Эстонией, прибалтийской стране такая преграда ничем не помогла бы.

В Сети высмеяли строительство Эстонией стены на границе с Россией
slovodel.com /

«Я так понимаю, они думают, что колючая проволока хорошо сдерживает танки?»;

«А что дает забор? Какую функцию он выполняет?»;

«Если Россия захочет, так за несколько часов возьмет эту Эстонию. Другой вопрос — нужно ли нам это»;

«Как же они ошибаются в своих оценках. Этот забор им нужен, скорее, для того, чтобы себя успокоить. И что они с этим забором будут делать? В случае чего он их не спасет», — считают комментаторы.

В то же время заявления эстонских властей о том, что стена на границе нужна для защиты от мигрантов, по мнению россиян, звучат крайне смехотворно. Комментаторы отмечают, что беженцы стремятся попасть в благополучные страны ЕС, а вовсе не в Эстонию.

«Они чего возомнили? Мигрантам Эстония нищая не нужна. Они в Германию хотят»;

«Зачем мигрантом в Эстонию? Европа в другой стороне»;

«Если Эстония надеется, что к ней побегут беженцы, то только зря время и деньги на стену тратит», — уверены комментаторы.

Ранее россияне в Сети оценили статью американского издания The Wall Street Journal о том, что Россия за время правления президента Владимира Путина стала действительно сильным государством.

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россия эстония граница стена
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