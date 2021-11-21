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«На минуточку». Чем привлечь честного чиновника в нищий регион?

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 10:13
Общество

Александр Малькевич рассуждает о том, почему попытки привлечь талантливую молодежь к административной работе в российских регионах не производят должного эффекта.

Журналист уверен: красивых слов недостаточно, нужны реальные меры поддержки. Сейчас региональный чиновник должен проработать не менее 15 лет, чтобы получить от государства жилплощадь. Учитывая невысокие зарплаты на местах, он не видит ничего удивительного в том, что к власти в областях приходят люди с дурными намерениями. Достойная оплата труда и материальная поддержка — вот, что сделает административные должности привлекательными для талантливых и честных чиновников, считает Малькевич.

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россия политика общество регионы александр малькевич на минуточку
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