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Леонков: польские «убийцы комплексов С-400» не смогут справиться со своей задачей

Армия
Леонков: польские «убийцы комплексов С-400» не смогут справиться со своей задачей
Prt Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 20 ноября. Появление на вооружении польских ВВС американских ракет AARGM не сможет создать дополнительных угроз безопасности России на западном направлении, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile, сокращенно AARGM, позиционируются западными стратегами как «убийцы» комплексов ПВО С-400 «Триумф», однако данная рекламная оценка далека от реальности, отметил Леонков в интервью изданию «ПолитРоссия». AARGM нуждается в наведении на цель по ее излучению, однако российские системы ПВО отключаются, как только обнаруживают вражеский самолет либо атакующую их ракету.

«Время реакции на обнаружение объектов противника и целеуказание с помощью РЛС в составе зенитных ракетных комплексов и систем очень короткое. Это позволяет не только эффективно выполнять боевую задачу, но и проводить мероприятия по отключению РЛС», — объяснил редактор журнала «Арсенал Отечества» уязвимость «убийц С-400».

В таком случае вражеские ракеты не могут выполнить свою задачу и поразить комплексы С-400 «Триумф». Российские же ЗРК способны сбить штатными боеприпасами как саму ракету AARGM ВС Польши, так и ее носителей, самолеты F-16 и в перспективе F-35, резюмировал собеседник «ПолитРоссии».

Ранее стало известно, что Россия поставит первый полковой комплект ЗРК С-400 «Триумф» в Индию до конца нынешнего года, согласно сообщению генерального директора АО «Рособоронэкспорт» Александра Михеева.

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