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Глава МО Украины Резников: Путин «играет с Западом в шахматы», перемещая войска внутри РФ
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Глава МО Украины Резников: Путин «играет с Западом в шахматы», перемещая войска внутри РФ

Армия
Глава МО Украины Резников: Путин «играет с Западом в шахматы», перемещая войска внутри РФ
wikipedia.org  /  Y27 / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 20 ноября. Российский президент Владимир Путин маневрирует войсками в пределах границ РФ, признал министр обороны Украины Алексей Резников.

Президент России таким образом разыгрывает «многоходовую шахматную комбинацию», направленную против коллективного Запада и его партнеров, заявил глава украинского военного ведомства Алексей Резников в интервью американскому изданию The Washington Post.

«Он (Путин. — Прим. ред.) испытывает единство Европейского союза, он испытывает единство союзников по НАТО, он испытывает наше общество украинцев, он испытывает Польшу, страны Балтии», — сообщил Резников.

Руководитель минобороны Украины был назначен на свой пост 4 ноября. Резников прибыл в Вашингтон для переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином на тему предоставления Киеву дополнительных объемов американской военной помощи.

Ранее политолог Александр Дудчак жестко раскритиковал заявление Резникова о «возвращении» Крыма под юрисдикцию Киева и назвал подобную риторику «бредом сумасшедшего».

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украина путин россия резников
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