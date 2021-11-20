Внук Пугачевой и его партнерша вылетели из «Ледникового периода»

Москва, 20 ноября. Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков выбыл из нового сезона «Ледникового периода». Вместе с ним с проекта вылетела его партнерша — фигуристка Наталья Забияко.

Пара Пресняковой и Забияко оказалась в номинации после предыдущего выступления. Вылет из шоу также грозил телеведущей Ксении Бородиной и Дмитрию Соловьеву.

В результате зрительские голоса распределились не в пользу внука Пугачевой и его партнерши. Их поддержали лишь 35,43% зрителей, а Бородиной и Соловьеву достались 64,57% голосов, поэтому они оказались спасены. Пресняков признался, что на «Ледниковом периоде» ему было весело.

«Я рад, что успел подружиться со всеми. Теперь у меня есть цель — после проекта добить элементы, которым меня научила Наташа», — поделился эмоциями музыкант.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила сожаление, что Преснякова и Забияко больше не будет на шоу. По ее мнению, эта пара очень выделялась.

Оставшаяся в проекте Бородина сильно перенервничала перед очередным выступлением, из-за чего чуть не потеряла сознание. По словам ведущей «Дома-2», у нее случилась паническая атака.