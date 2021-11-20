Народная милиция ЛНР: украинские пропагандисты снимают фейковые сюжеты о «боевой мощи» ВСУ

Луганск, 20 ноября. Украинские и иностранные журналисты прибыли на линию соприкосновения сторон в Донбассе для подготовки фейковых репортажей о якобы высокой боеспособности Вооруженных сил Украины. Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

По его словам, в зону ответственности 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ прибыли офицеры 74-го центра информационно-психологических операций с украинскими и иностранными журналистами.

«Они планируют подготовить сюжеты с демонстрацией высокого уровня подготовки военнослужащих десантно-штурмовых войск, обеспеченности всеми видами довольствия и освещением обстановки на линии боевого соприкосновения», — сказал офицер.

При этом Мазейкин предположил, что во время работы украинских пропагандистов военнослужащие ВСУ будут устраивать вооруженные провокации, чтобы вынудить Народную милицию ЛНР открыть ответный огонь.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины нанесли минометный удар по населенному пункту Долгое в Луганской Народной Республике. В результате обстрела ВСУ одна мирная жительница получила ранения.