Дональд Трамп — младший поддержал отправку новой винтовки AR-15 «стрелку из Кеноши»

Вашингтон, 20 ноября. Дональд Трамп — младший поддержал решение суда помиловать Кайла Риттенхауса, который застрелил двух человек в городе Кеноша, штат Висконсин, и одобрил отправку ему новой винтовки AR-15.

Donald Trump Jr. Endorses Sending AR-15 As Award To Kyle Rittenhouse https://t.co/j5OSGcY8og — Post of Asia (@post_asia) November 20, 2021

Сын бывшего президента частично скопировал сообщение организации по защите прав на оружие США (Gun Owners of America) и добавил, что «американцы имеют фундаментальное право защищать себя, а также хранить и носить оружие». Дональд Трамп — младший разместил ссылку на сайт, где любой может поддержать подростка и отправить ему слова благодарности.

«GOA наградит Кайла Риттенхауса AR-15 за его защиту прав на оружие в Америке. Присоединяйтесь к нам, чтобы сказать спасибо Риттенхаусу за то, что он воин за права на самооборону по всей стране», — говорилось в сообщении организации.

ALERT: GOA will be awarding Kyle Rittenhouse with an AR-15 for his defense of gun rights in America.



Join us in saying THANK YOU to Kyle Rittenhouse for being a warrior for gun owners and self defense rights across the country! — Gun Owners of America (@GunOwners) November 19, 2021

Однако позднее Дональд Трамп — младший удалил комментарии к посту, так как многие американцы возмутились такому отношению к семьям погибших.

«Вы понимаете, что два человека были убиты и еще один ранен? Это повод для подарков и праздников? Невероятно. Это означает полное отсутствие сострадания к семьям», — написала пользователь Карен Бурваш.

You do realize two people were killed and another wounded? This is cause for gifts and celebrating? Unbelievable. The utter lack of compassion for the families affected. — Karen Burwash (@karen_burwash) November 20, 2021

«Это не пародийный аккаунт. Эти кровожадные монстры действительно этим занимаются», — прокомментировала сообщение писательница и политолог Шери Якобус.

This is not a parody account. These murderous monsters are really doing this. https://t.co/RUiP1T0ykr — Cheri Jacobus (@CheriJacobus) November 20, 2021

Накануне, 19 ноября, суд в Кеноше признал невиновным 18-летнего Кайла Риттенхауса, который убил двоих человек и ранил еще одного во время протестов. Присяжные согласились с показаниями юноши, что тот опасался за свою жизнь и действовал в целях самообороны. Активисты и сторонники BLM остались недовольны решением суда и устроили протесты по всем Соединенным Штатам.