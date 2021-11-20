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Ширвиндт сгоряча уволил Гаркалина из Театра сатиры

Общество
Ширвиндт сгоряча уволил Гаркалина из Театра сатиры
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 20 ноября. Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт уволил Валерия Гаркалина, поскольку ему нужно было продемонстрировать свой авторитет среди артистов, заявил актер Юрий Васильев.

Гаркалин пришел в Театр сатиры, когда его руководителем был Валентин Плучек. По словам Васильева, Плучек буквально влюбился в артиста и ставил спектакли специально под него. Ради Гаркалина он был готов пренебречь всеми законами и условностями, добавил Васильев.

Однако актер недолго был фаворитом в театре, в нулевых с приходом Александра Ширвиндта все изменилось. Народный артист РСФСР очень быстро исключил Гаркалина из труппы.

«По-моему, отменили спектакль, сказали, что Валера сильно болен, а он в это время играл антрепризу. Ширвиндт узнал и прямо так сгоряча… Он только стал худруком, ему надо было, видимо, как-то построить авторитет и дисциплину. Поэтому вот так он попал под горячую руку, мне кажется», — поделился Васильев с «Пятым каналом».

После ухода из театра Гаркалин стал преподавать в ГИТИСе и продолжил сниматься в кино. Однако тогда у него появились проблемы с алкоголем, что сильно подорвало здоровье. Кроме того, любимец миллионов перенес два инфаркта и две недели провел в коме. Все это наложило отпечаток на организм актера, и, заболев коронавирусом, он не смог выкарабкаться.

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театр ширвиндт гаркалин
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