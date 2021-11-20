Ширвиндт сгоряча уволил Гаркалина из Театра сатиры

Москва, 20 ноября. Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт уволил Валерия Гаркалина, поскольку ему нужно было продемонстрировать свой авторитет среди артистов, заявил актер Юрий Васильев.

Гаркалин пришел в Театр сатиры, когда его руководителем был Валентин Плучек. По словам Васильева, Плучек буквально влюбился в артиста и ставил спектакли специально под него. Ради Гаркалина он был готов пренебречь всеми законами и условностями, добавил Васильев.

Однако актер недолго был фаворитом в театре, в нулевых с приходом Александра Ширвиндта все изменилось. Народный артист РСФСР очень быстро исключил Гаркалина из труппы.

«По-моему, отменили спектакль, сказали, что Валера сильно болен, а он в это время играл антрепризу. Ширвиндт узнал и прямо так сгоряча… Он только стал худруком, ему надо было, видимо, как-то построить авторитет и дисциплину. Поэтому вот так он попал под горячую руку, мне кажется», — поделился Васильев с «Пятым каналом».

После ухода из театра Гаркалин стал преподавать в ГИТИСе и продолжил сниматься в кино. Однако тогда у него появились проблемы с алкоголем, что сильно подорвало здоровье. Кроме того, любимец миллионов перенес два инфаркта и две недели провел в коме. Все это наложило отпечаток на организм актера, и, заболев коронавирусом, он не смог выкарабкаться.