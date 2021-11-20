Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что Польша использует миграционный кризис в своих целях

Минск, 20 ноября. Польша играет на обострение в ситуации с мигрантами. Об этом в эфире YouTube-канала заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По словам Эйсмонт, польские власти используют миграционный кризис в своих целях. Одной из них является обретение соответствующего статуса, который напрямую связан с дотациями Евросоюза.

«У них не получилось с мигрантами. И они начали искать любые другие поводы и способы. Угрозы по Кузнице, НАТО, ядерное оружие и так далее. Цели две: первая – заработать статус, показать себя защитником ЕС (а статус – это дотации). Второе – отвлечь от внутреннего раскола общество и иных проблем», — говорится в комментарии пресс-секретаря белорусского лидера.

Эйсмонт добавила, что Лукашенко следит за ситуацией. Минск не даст Варшаве повода развязать мировую войну, подытожила пресс-секретарь.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о необходимости отправить мигрантов на родину. Беженцы сами должны прийти к такому решению, отметил глава правительства.