В Иране резко вырос спрос на пластические операции во время пандемии коронавируса

Тегеран, 20 ноября. Иранские клиники сообщили о резком росте спроса на пластические операции во время распространения пандемии коронавируса, передает издание Middle East Eye.

Коррекция черт лица хирургическим путем была популярна в Исламской Республике на протяжении последних десятилетий. Еще в 2017 году, по данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), Иран по числу подобных операций занимал 20 место в мире и, по данным местных медиков, второе в регионе.

Ежегодно в погоне за красотой под нож хирурга ложились от 25 до 80 тысяч человек. Такой разброс объясняется тем, что далеко не все обращались в зарегистрированные клиники — многие пользовались услугами врачей-частников, зачастую не имевших даже лицензии на такую деятельность и потому бравших заметно меньшие деньги.

Iran sees plastic surgery boom during Covid-19 pandemic



https://t.co/Yp7q1qmXXW pic.twitter.com/T3oVgGB4hR — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 20, 2021

Однако после вспышки коронавируса интерес к пластике резко вырос, причем многие пренебрегали опасностью, исходящей как от самого заболевания, так и от работы неквалифицированных специалистов.

Как сообщается, в некоторых случаях операции по различным причинам заканчивались летальным исходом, например, при негативной реакции организма на наркоз. Также угрозу представляли и недобросовестные хирурги, которые в погоне за наживой скрывали факт своего заболевания COVID-19 и принимали множество клиентов, попутно заражая их.

Несмотря на это, практически все медицинские работники данной сферы отметили резкий прирост пациентов в последнее время. Сейчас наибольшим спросом пользуется ринопластика. Население, страдающее от кризиса, не останавливают даже крайне высокие по местным меркам цены — от 1500 до 2600 долларов в зависимости от сложности операции. При этом коррекция других частей тела, которая зачастую стоит дороже, также продолжает набирать популярность. Во время пиков заболеваемости власти Ирана неоднократно вводили запрет на посещение подобных медицинских центров, однако у врачей-нелегалов, а также частных клиник, работавших тайно, клиентов не убавлялось.

Iran is a new plastic surgery hotspot. In such a conservative place, this is surprising https://t.co/wKRse1PeMa pic.twitter.com/Dz0DJqWHqd — The Economist (@TheEconomist) October 25, 2015

Причиной такого бума, как ни странно, стала сама пандемия — многие люди, столкнувшись с сокращением рабочих или учебных обязанностей, получили возможность уделять больше времени себе. Как отметили респонденты, именно наличие свободного времени подтолкнуло их к исправлению нежелательных особенностей своего тела. Один из медиков, общаясь с репортерами, подчеркнул, что истинные причины таких перемен в людях следовало бы изучить психологам. Однако, по его мнению, спрос на пластику был вызван именно банальным стечением обстоятельств — постоянным нахождением людей в состоянии безделья на изоляции вкупе с естественным желанием выглядеть красивее.