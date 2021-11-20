Артем Дзюба назвал песню, от которой у него разрывается душа

Санкт-Петербург, 20 ноября. Нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба давно появлялся в социальных сетях. Футболист решил не только порадовать поклонников, но и поделиться с ними своими творческими предпочтениями.

Дзюба опубликовал Stories на своей странице в Instagram. Футболист поблагодарил поклонников за поздравления после победы над «Нижним Новгородом» и поделился песней, от которой у него разрывается душа. Это композиция «Я тебя не жду» исполнителя LYRIQ.

«Вот вам новая песенка. Многие спрашивали, куда пропал. «Я тебя не жду» называется. Качайте — душу рвет прям вообще. Особенно когда припев», — заявил Дзюба.

Pr Scr instagram.com / @artem.dzyuba

Поклонники массово поздравляли самого обсуждаемого футболиста России. В этот раз Дзюба отличился в профессиональном плане. В матче с ФК «Нижний Новгород» нападающий оформил хет-трик. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу ФК «Зенит».

Тренер казанского «Рубина» Олег Веретенников поздравил Дзюбу с еще одним достижением — рекорду по количеству забитых голов в РПЛ. Он не обратился к футболисту лично, поскольку у него нет контактов игрока «Зенита».