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Артем Дзюба назвал песню, от которой у него разрывается душа

Спорт
Артем Дзюба назвал песню, от которой у него разрывается душа
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Санкт-Петербург, 20 ноября. Нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба давно появлялся в социальных сетях. Футболист решил не только порадовать поклонников, но и поделиться с ними своими творческими предпочтениями.

Дзюба опубликовал Stories на своей странице в Instagram. Футболист поблагодарил поклонников за поздравления после победы над «Нижним Новгородом» и поделился песней, от которой у него разрывается душа. Это композиция «Я тебя не жду» исполнителя LYRIQ.

«Вот вам новая песенка. Многие спрашивали, куда пропал. «Я тебя не жду» называется. Качайте — душу рвет прям вообще. Особенно когда припев», — заявил Дзюба.

Артем Дзюба назвал песню, от которой у него разрывается душа
Pr Scr instagram.com / @artem.dzyuba

Поклонники массово поздравляли самого обсуждаемого футболиста России. В этот раз Дзюба отличился в профессиональном плане. В матче с ФК «Нижний Новгород» нападающий оформил хет-трик. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу ФК «Зенит».

Тренер казанского «Рубина» Олег Веретенников поздравил Дзюбу с еще одним достижением — рекорду по количеству забитых голов в РПЛ. Он не обратился к футболисту лично, поскольку у него нет контактов игрока «Зенита».

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Зенит дзюба сборная россии нападающий
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