В Нью-Гемпшире отстранили ученика из-за его высказывания, что «есть только два пола»

Экстер, 20 ноября. Тренер средней школы Экстера Уильям Болл отстранил ученика из-за того, что он сказал: «есть только два пола». Об этом сообщили в школьном округе штата Нью-Гэмпшир.

New Hampshire school district says football coach suspended student for saying there are ‘only 2 genders’ https://t.co/wsKGckDHe3 — NITESH BHARDWAJ (@newsquotesshine) November 19, 2021

Болл отстранил ученика от участия в одной игре из-за текстового сообщения, которое подросток отправил однокласснику, когда они находились за пределами школы.

«Все студенты-спортсмены должны служить примером для подражания и относиться к своим товарищам с уважением. Когда все факты рассмотрят в рамках судебного процесса, станет ясно, какие права были нарушены», — сообщили в школьном округе.

По данным СМИ, ученик вместе с родителями намерен подать обращение в суд из-за несправедливого отстранения. В частности, решение тренера нарушает конституционное право подростка на свободу слова и религиозных убеждений. В иске также говорится, что наказание якобы назначил заместитель директора школы Мария Довхолук.

«Мы утверждаем, что заместитель директора назначил наказание. Похоже, у нас со школой возникнут разногласия по этому поводу. Учебное заведение не имеет полномочий контролировать такого рода речи за пределами кампуса», — сказал адвокат ученика Ян Хьюетт.

В настоящее время школьный округ проводит расследование данного дела.

В июне стало известно, что армия США планирует оплачивать смену пола военнослужащих.