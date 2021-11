В Нью-Гемпшире отстранили ученика из-за его высказывания, что «есть только два пола»

Экстер, 20 ноября. Тренер средней школы Экстера Уильям Болл отстранил ученика из-за того, что он сказал: «есть только два пола». Об этом сообщили в школьном округе штата Нью-Гэмпшир.

