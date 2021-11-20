Политолог Молчанов раскрыл единственный способ для Зеленского победить на выборах

Киев, 20 ноября. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился до рекордных значений на фоне происходящих в стране событий. На данный момент главу государства еще поддерживают всего около 20% граждан.

Политолог Кирилл Молчанов уверен, что в таких условиях шансов победить на следующих президентских выборах у Зеленского крайне мало. Как подчеркивает эксперт, причин такого низкого рейтинга президента достаточно, однако ключевой его ошибкой стало неисполнение собственных обещаний.

В первую очередь жители Украины надеялись, что бывший комик сможет не только прекратить войну с Донбассом, но и призвать к ответу экс-президента Петра Порошенко.

«У Зеленского было много обещаний. Но ключевых, из-за которых за него проголосовали, было три. Во-первых, он обещал договариваться с кем угодно, чтобы прекратить конфликт в Донбассе. Но вместо этого, наоборот, начались разговоры о большой войне. Во-вторых, он обещал посадки. Причем народ предполагал, что посадят Петра Порошенко, а по факту под домашним арестом Медведчук сидит», — рассказал Молчанов в эфире телеканала UKRLive.

Также чашу терпения людей, по мнению политолога, переполнило тотальное обнищание. Жителям Украины зачастую не хватает денег даже на самое необходимое, в то время как власти страны только богатеют.

Новостное агентство «Харьков». /

«В-третьих, он обещал конец эпохи бедности. А вместо конца эпохи бедности мы видим, что депутаты "Слуги народа" в декларациях вписывают себе огромные особняки, машины, которые явно не соответствуют их зарплатам. А простой народ у нас получает только постоянно повышенные платежки и колоссальный рост цен на продукты питания, на проезд, на энергоносители — на все. Мне кажется, это три ключевых пункта, которые Зеленский выполнил наоборот, за что и получил на сегодняшний день падение рейтинга уже практически до 20%», — объяснил аналитик.

Как считает политолог, если президент Зеленский в срочном порядке не сменит тактику, к моменту перевыборов он окончательно лишится поддержки населения.

«Я думаю, если он продолжит ту политику, которую он сейчас ведет, а она является полностью продолжением политики Петра Порошенко, которую он не поменял, а возглавил, то, наверное, в конце каденции у него будут такие же результаты. Если не 5%, то может 10%», — предполагает эксперт.

Федеральное агентство новостей / president.gov.ua / Офіс Президента України / wikipedia.org / Russianname

По мнению аналитика, при таких показателях, честно одержать победу на выборах президента у Владимира Зеленского просто не будет шансов. Тем не менее, эксперт признает, что надежда задержаться на посту главы государства у экс-комика все еще останется. Как считает Молчанов, Зеленский сможет выиграть в голосовании, если использует «современные технологии», которые помогут ему сформировать нужные результаты.

«Поэтому у Зеленского теперь только одна ставка — на электронное голосование, которое сможет, как вундерваффе, его спасти», — уверен политолог Кирилл Молчанов.

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