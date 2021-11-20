Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 21:20
21:16
Весь мир
Власти Афганистана начали выплату задолженностей по зарплатам госслужащих
21:15
Армия
Мотострелки ЦВО провели тренировку с разведывательным дозором в Самарской области
21:14
Армия
Эксперт EurAsian Times: Индия продолжит развитие военно-технического партнерства с Россией
21:11
Политика
Yle: в Финляндии обсудили возможное строительство забора на границе с Россией
21:08
Армия
ВСУ собрали «дань» с магазинов Станицы Луганской перед Днем десантно-штурмовых войск
21:07
Армия
Аналитик Ераносян: противоспутниковое оружие обеспечит России преимущество над НАТО
21:06
Политика
В Сети высмеяли строительство Эстонией стены на границе с Россией
21:03
Общество
«Физкульт-привет». Скромность Зобнина, благородство Медведева и триумф фигуристок
21:02
Армия
Леонков: польские «убийцы комплексов С-400» не смогут справиться со своей задачей
20:58
Армия
Глава МО Украины Резников: Путин «играет с Западом в шахматы», перемещая войска внутри РФ
Все новости

Политолог Молчанов раскрыл единственный способ для Зеленского победить на выборах

Политика
Политолог Молчанов раскрыл единственный способ для Зеленского победить на выборах
Федеральное агентство новостей

Киев, 20 ноября. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился до рекордных значений на фоне происходящих в стране событий. На данный момент главу государства еще поддерживают всего около 20% граждан.

Политолог Кирилл Молчанов уверен, что в таких условиях шансов победить на следующих президентских выборах у Зеленского крайне мало. Как подчеркивает эксперт, причин такого низкого рейтинга президента достаточно, однако ключевой его ошибкой стало неисполнение собственных обещаний.

В первую очередь жители Украины надеялись, что бывший комик сможет не только прекратить войну с Донбассом, но и призвать к ответу экс-президента Петра Порошенко.

«У Зеленского было много обещаний. Но ключевых, из-за которых за него проголосовали, было три. Во-первых, он обещал договариваться с кем угодно, чтобы прекратить конфликт в Донбассе. Но вместо этого, наоборот, начались разговоры о большой войне. Во-вторых, он обещал посадки. Причем народ предполагал, что посадят Петра Порошенко, а по факту под домашним арестом Медведчук сидит», — рассказал Молчанов в эфире телеканала UKRLive.

Также чашу терпения людей, по мнению политолога, переполнило тотальное обнищание. Жителям Украины зачастую не хватает денег даже на самое необходимое, в то время как власти страны только богатеют.

Политолог Молчанов раскрыл единственный способ для Зеленского победить на выборах
Новостное агентство «Харьков». /

«В-третьих, он обещал конец эпохи бедности. А вместо конца эпохи бедности мы видим, что депутаты "Слуги народа" в декларациях вписывают себе огромные особняки, машины, которые явно не соответствуют их зарплатам. А простой народ у нас получает только постоянно повышенные платежки и колоссальный рост цен на продукты питания, на проезд, на энергоносители — на все. Мне кажется, это три ключевых пункта, которые Зеленский выполнил наоборот, за что и получил на сегодняшний день падение рейтинга уже практически до 20%», — объяснил аналитик.

Как считает политолог, если президент Зеленский в срочном порядке не сменит тактику, к моменту перевыборов он окончательно лишится поддержки населения.

«Я думаю, если он продолжит ту политику, которую он сейчас ведет, а она является полностью продолжением политики Петра Порошенко, которую он не поменял, а возглавил, то, наверное, в конце каденции у него будут такие же результаты. Если не 5%, то может 10%», — предполагает эксперт.

Политолог Молчанов раскрыл единственный способ для Зеленского победить на выборах
Федеральное агентство новостей / president.gov.ua / Офіс Президента України / wikipedia.org / Russianname

По мнению аналитика, при таких показателях, честно одержать победу на выборах президента у Владимира Зеленского просто не будет шансов. Тем не менее, эксперт признает, что надежда задержаться на посту главы государства у экс-комика все еще останется. Как считает Молчанов, Зеленский сможет выиграть в голосовании, если использует «современные технологии», которые помогут ему сформировать нужные результаты.

«Поэтому у Зеленского теперь только одна ставка — на электронное голосование, которое сможет, как вундерваффе, его спасти», — уверен политолог Кирилл Молчанов.

Ранее политолог Михаил Чаплыга назвал единственное условие превращения Украины в «Европу».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Молчанов раскрыл единственный способ для Зеленского победить на выборах
украина выборы зеленский молчанов
Комментировать