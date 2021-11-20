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Ученые университета Лилля обнаружили связь настроения орангутанов с их стилем рисования

Наука
Ученые университета Лилля обнаружили связь настроения орангутанов с их стилем рисования
kldzoo.ru

Лилль, 20 ноября. Орангутаны, как оказалось, могут обладать своим собственным уникальным стилем рисования, который меняется в течение жизни животных. К такому выводу пришли французские исследователи из Католического университета Лилля.

Авторы работы проанализировали 790 рисунков, сделанными калимантанскими орангутанами в токийском зоопарке Тама. В зоопарке содержатся много крупных обезьян, способных к рисованию. Приматы могут рисовать цветными мелками, за ними следят сотрудники зоопарка. Особенно отличилась самка по кличке Молли. За последние 5 лет она создала более 1300 произведений искусства.

«Выяснилось, что рисунки отличаются в зависимости от времени года — в зимние месяцы Молли заполняла штрихами меньшую площадь листов. Вероятно, у нее портилось настроение из-за холодной погоды, плюс так могло происходить из-за меньшего числа посетителей. К концу жизни Молли стала использовать меньшее количество цветов, но ее рисунки все равно были сложнее, чем у других орангутангов», — замечают ученые.

Ранее сообщалось о том, что Калининградский зоопарк получил 13-летнего самца орангутана. Животное удалось принять благодаря членству Калининградского зоопарка в Европейской ассоциации зоопарков и участию в программе по сохранению редких видов животных.

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живопись приматы орангутаны
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