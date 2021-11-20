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Садальский объяснил расставание Лолиты с пятым мужем «любовью напоказ»

Шоу-бизнес
Садальский объяснил расставание Лолиты с пятым мужем «любовью напоказ»
Pr Scr  /  Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 20 ноября. Известный российский актер и режиссер Стас Садальский заявил, что Лолите Милявской следовало бережно относиться к своему браку с Дмитрием Ивановым и не делать его достоянием общественности.

Садальский опубликовал серию снимков с Лолитой и Ивановым. По словам актера, с каждым признанием в любви чувств становится все меньше. И лучше всего об этом сказал Сергей Есенин, добавил он.

«О любви в словах не говорят, о любви вздыхают лишь украдкой, да глаза, как яхонты, горят». Нельзя любовь и чувства выставлять напоказ, лучше отвести им место поглубже в сердце», — написал Садальский.

Садальский объяснил расставание Лолиты с пятым мужем «любовью напоказ»
Pr Scr instagram.com / @stassadal

Один из пользователей не согласился с Садальским. По его мнению, финал отношений Милявской с пятым мужем был предсказуем из-за разницы в возрасте.

«Мезальянс всегда так заканчивается»;

«Все это отвратительно, сначала из каждого утюга кричали, какая у них любовь и взаимопонимание, а потом ушатами помои лили друг на друга»;

«Там не было любви. Он ею пользовался , а она была слепа, потому что хотела любви и верила», — отреагировали фолловеры.

Ранее Стас Садальский рассказал смешную актерскую байку о пьяном Евгении Евстигнееве, которого разыграли его коллеги Валентин Гафт и Александр Калягин. Забавный случай произошел во время гастролей в Румынии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Садальский объяснил расставание Лолиты с пятым мужем «любовью напоказ»
отношения милявская садальский
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