Садальский объяснил расставание Лолиты с пятым мужем «любовью напоказ»

Москва, 20 ноября. Известный российский актер и режиссер Стас Садальский заявил, что Лолите Милявской следовало бережно относиться к своему браку с Дмитрием Ивановым и не делать его достоянием общественности.

Садальский опубликовал серию снимков с Лолитой и Ивановым. По словам актера, с каждым признанием в любви чувств становится все меньше. И лучше всего об этом сказал Сергей Есенин, добавил он.

«О любви в словах не говорят, о любви вздыхают лишь украдкой, да глаза, как яхонты, горят». Нельзя любовь и чувства выставлять напоказ, лучше отвести им место поглубже в сердце», — написал Садальский.

Pr Scr instagram.com / @stassadal

Один из пользователей не согласился с Садальским. По его мнению, финал отношений Милявской с пятым мужем был предсказуем из-за разницы в возрасте.

«Мезальянс всегда так заканчивается»; «Все это отвратительно, сначала из каждого утюга кричали, какая у них любовь и взаимопонимание, а потом ушатами помои лили друг на друга»; «Там не было любви. Он ею пользовался , а она была слепа, потому что хотела любви и верила», — отреагировали фолловеры.

Ранее Стас Садальский рассказал смешную актерскую байку о пьяном Евгении Евстигнееве, которого разыграли его коллеги Валентин Гафт и Александр Калягин. Забавный случай произошел во время гастролей в Румынии.