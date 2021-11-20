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Чемпионат Европы — 2026 по гандболу среди женщин пройдет в России

Спорт
Чемпионат Европы — 2026 по гандболу среди женщин пройдет в России
instagram.com  /  @rushandball

Москва, 20 ноября. Россия стала страной-хозяйкой женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года.

Пресс-служба Европейской гандбольной федерации (EHF) сообщила, что Россия получила право на проведение континентального первенства среди женских команд 2026 года. Планируется, что матчи турнира примут Москва и Санкт-Петербург. Заявка России на проведение континентального первенства была единственной.

«Мы долго ждали этой возможности и много работали, чтобы заслужить честь проведения столь значимого события в нашей стране. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать европейский гандбол в нашей стране», — подчеркнул глава Федерации гандбола РФ Сергей Шишкарев.

Континентальное первенство в РФ пройдет с 3 по 20 декабря 2026 года. Россия впервые в истории примет женский чемпионат Европы по гандболу.

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