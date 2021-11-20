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Украина признала ответственность в качестве транзитера энергоресурсов

Экономика
Украина признала ответственность в качестве транзитера энергоресурсов
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Киев, 20 ноября. Киев понимает свою ответственность как транзитера энергетических ресурсов. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он подчеркнул, что в период энергетического кризиса Украина находится в постоянном диалоге с другими государствами по вопросам сотрудничества. По мнению украинского министра, кризис на рынке энергоресурсов создан искусственно.

«Мы занимаем проактивную позицию и понимаем свою ответственность как страна-транзитер энергетических ресурсов. Мы предложили Европе одно из возможных решений по обеспечению необходимыми ресурсами, которое поможет стабилизировать цены», — продолжил Галущенко.

Он уточнил, что речь идет о региональной энергетической инициативе. В ее рамках Украина предлагает использовать свои подземные хранилища в качестве хаба для хранения газа.

Международное ценовое агентство Argus ранее сообщило, что Украина может начать закупать газ по новым маршрутам для сохранения приемлемых объемов в хранилищах. Однако удовлетворить спрос страны может лишь одна газовая станция, расположенная на границе со Словакией.

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