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Станислав Садальский опубликовал трогательные слова Гаркалина о покойной жене

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 20:36
Общество
Станислав Садальский опубликовал трогательные слова Гаркалина о покойной жене
instagram.com  /  @stassadal

Москва, 20 ноября. Актер Станислав Садальский отреагировал на смерть звезды фильма «Ширли-мырли» и педагога Валерия Гаркалина. Артист вспомнил, как его коллега переживал уход из жизни любимой жены Екатерины.

Супруга Гаркалина скончалась в 2009 году из-за онкологического заболевания. После смерти самого артиста Садальский опубликовал на своей странице в Instagram трогательные слова педагога о покойной жене.

«Говорят, время лечит. Я вам могу сказать, что это неправда. Я не могу забыть о ней, не могу забыть ее глаза», — признавался актер.

По словам Гаркалина, он не дарил жене бриллианты и шубы, а старался все деньги тратить на путешествия. Иногда они даже брали средства в долг на эти цели, но зато смогли увидеть мир.

Актер говорил, что их с супругой «житейская хижина немного шаталась», но он всегда останавливался и выбирал ее. Как пояснял артист, на том пути, по которому они шли с женой, было два сердца.

«Теперь два сердца вместе», — прокомментировал слова коллеги Садальский.

Валерий Гаркалин ушел из жизни 20 ноября после продолжительной борьбы с коронавирусом. Прощание с актером пройдет 23 ноября в учебном театре ГИТИСа.

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актер садальский гаркалин
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