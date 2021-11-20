Международный форум «Сделано в Ливии» стартует в Тунисе с 23 ноября

Тунис, 20 ноября. Министерство промышленности республики объявило о проведении первой сессии экономического форума под названием «Сделано в Ливии». Заседание направлено на поддержку партнерства между двумя странами.

Мероприятие пройдет в выставочном дворце с 23 по 27 ноября. Организаторы пригласили более 150 фондов и учреждений североафриканского государства в области промышленности и торговли. Они представят свою продукцию в павильонах.

«Форум «Сделано в Ливии» направлен на обмен опытом и использование вспомогательных услуг экономических институтов, а также на поддержку и укрепление партнерства для достижения интеграции и совместного сотрудничества в целях увеличения экспорта и продвижения продукции двух стран», — сообщает министерство.

Правительства соседних государств активно развивают двустороннее сотрудничество в различных областях, включая защиту границ, здравоохранение, воздушное и наземное сообщение. Они также проводят совместные конференции и форумы, направленные на стабилизацию ситуации на севере Африки.

Ливия и Тунис подписали меморандум о развитии платежных систем на прошлой неделе. Главы центральных банков договорились укрепить партнерство в области банковского надзора и совершенствовать денежно-кредитную политику.