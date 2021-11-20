В Сети отреагировали на новую попытку Украины стать великой космической державой

Киев, 20 ноября. Пользователи Сети бурно отреагировали на новость о строительстве Канадой и Украиной космодрома для запуска ракет украинского производства.

О планах построить совместный объект на канадской территории заявил председатель государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай на своей странице в Facebook. Космодром хотят разместить в административном центре канадской провинции Новая Шотландия — городе Галифаксе.

«Вы серьезно думаете, что у Украины что-то получится? Серьезно? На моей памяти они уже хотели построить космодром в самой Украине, электробусы для Кореи, забор от России, авианосцы. Как-то Киев хотел стать еврохабом для Китая», — задался вопросом читатель RT.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что он обсудил детали проекта с директором канадской компании Maritime Launch Services LTD Стивом Матье. По его словам, канадская компания намерена помочь предприятиям украинской космической отрасли. Запуск спутников украинским ракетоносителем «Циклон-4М» намечен на конец 2023 года.

Global Look Press / © Viktor Lomoz / CTK

На словах все кажется куда более правдоподобно, нежели на деле. Компания Maritime Launch Services LTD была основана в 2016 году Джоном Изелли, который некоторое время жил и работал на Украине. Тогда у него и возник замысел воспользоваться советскими наработками и инженерным опытом передового ракетно-космического конструкторского бюро «Южное». Но дело в том, что бюро давно потеряло свой статус. Его покинули самые перспективные кадры. Предприятие погрязло в долгах и находится на грани полнейшего краха.

«А что, Hyperloop уже построили? Сначала 10 лет этими «цирконами» водили за нос Бразилию, пока до бразильцев не дошло, с кем они имеют дело. Потом пришли к американцам, те их тоже отправили. Теперь нашли канадскую фирму (не государство) и втюхали им этот проект», — прокомментировал новость пользователь Сети.

Строительные работы Изелли планировал начать в 2018 году. Потом сроки перенесли на 2020 год. В итоге разрешение на строительство продлили до декабря 2022 года. Но гарантий, что оно все-таки начнется — нет. По большому счету, строители могу не спешить, потому что запускать нечего — ракеты-носителя «Циклон-4М» в природе не существует.

«Во дают! Еще одних идиотов кинуть решили, а те рады. Думают, что у этой страны осталось хотя бы что-то от наших космических программ», — пишут в Сети.

В 2003 году было подписано соглашение с Бразилией о запуске новейшей украинской ракеты «Циклон-4», которую должны были построить. Но проект не реализовали. В 2011 году готовность макета составляла не более 25%. Через 4 года Бразилия разорвала контракт с Украиной заявив, что бизнес-план по коммерческому запуску космических аппаратов был иллюзорным.

После завершения сотрудничества с Бразилией КБ «Южное» предложило «новейшую разработку» США. Но там на нее даже не глянули. А после появилась некая американская Maritime Launch Services, существующая только на бумаге.

Стоит отметить, что Канада как государство не имеет никакого отношения ко всей этой истории со строительством космодрома.