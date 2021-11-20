Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 21:19
21:16
Весь мир
Власти Афганистана начали выплату задолженностей по зарплатам госслужащих
21:15
Армия
Мотострелки ЦВО провели тренировку с разведывательным дозором в Самарской области
21:14
Армия
Эксперт EurAsian Times: Индия продолжит развитие военно-технического партнерства с Россией
21:11
Политика
Yle: в Финляндии обсудили возможное строительство забора на границе с Россией
21:08
Армия
ВСУ собрали «дань» с магазинов Станицы Луганской перед Днем десантно-штурмовых войск
21:07
Армия
Аналитик Ераносян: противоспутниковое оружие обеспечит России преимущество над НАТО
21:06
Политика
В Сети высмеяли строительство Эстонией стены на границе с Россией
21:03
Общество
«Физкульт-привет». Скромность Зобнина, благородство Медведева и триумф фигуристок
21:02
Армия
Леонков: польские «убийцы комплексов С-400» не смогут справиться со своей задачей
20:58
Армия
Глава МО Украины Резников: Путин «играет с Западом в шахматы», перемещая войска внутри РФ
Все новости

Виртуальное пространство можно будет внедрить человеку прямо в мозг в ближайшие 100 лет

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 20:22
Технологии
Виртуальное пространство можно будет внедрить человеку прямо в мозг в ближайшие 100 лет
pexels.com  /  Ali Pazani

Москва, 20 ноября. Словосочетанием «виртуальная реальность» в наше время никого не удивишь. Быстрее попасть в игровое пространство может помочь нейрочип, который будет вживляться прямо в мозг.

За несколько последних лет рынок технологий предложил немало работающих устройств, которые способный погрузить человека в виртуальную реальность. Игровое поле может стать доступным с помощью VR-шлема.

Основатель ресурса Viperson Роман Душкин уверен, что работа в сфере дополнительных реальностей является лишь началом на этапе развития отрасли. Он уверен, что в будущем появятся нейрочипы, которые будут встраиваться в голову человека. Устройство позволит наслаждаться виртуальной реальностью без дополнительных приспособлений. По его мнению, это может произойти в ближайшие 50-100 лет.

Проведенные исследования показали, что видеоиграми увлекается около 40% населения Земли. Более половины из них — мобильные устройства, остальные играют на ПК. Создают подобную виртуальную реальность геймдизайнеры.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Виртуальное пространство можно будет внедрить человеку прямо в мозг в ближайшие 100 лет
пространство виртуальность нейрочип
Комментировать