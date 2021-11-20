Виртуальное пространство можно будет внедрить человеку прямо в мозг в ближайшие 100 лет

Москва, 20 ноября. Словосочетанием «виртуальная реальность» в наше время никого не удивишь. Быстрее попасть в игровое пространство может помочь нейрочип, который будет вживляться прямо в мозг.

За несколько последних лет рынок технологий предложил немало работающих устройств, которые способный погрузить человека в виртуальную реальность. Игровое поле может стать доступным с помощью VR-шлема.

Основатель ресурса Viperson Роман Душкин уверен, что работа в сфере дополнительных реальностей является лишь началом на этапе развития отрасли. Он уверен, что в будущем появятся нейрочипы, которые будут встраиваться в голову человека. Устройство позволит наслаждаться виртуальной реальностью без дополнительных приспособлений. По его мнению, это может произойти в ближайшие 50-100 лет.

Проведенные исследования показали, что видеоиграми увлекается около 40% населения Земли. Более половины из них — мобильные устройства, остальные играют на ПК. Создают подобную виртуальную реальность геймдизайнеры.