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Погибший в ДТП блогер Губденский жаловался на сглаз и депрессию

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 20:16
Общество
Погибший в ДТП блогер Губденский жаловался на сглаз и депрессию
instagram.com  /  @said.gubdenskiy

Москва, 20 ноября. Блогер и бизнесмен Саид Губденский, ставший одной из жертв ДТП на Кутузовском проспекте, жаловался на депрессию и сглаз. У предпринимателя был период, когда его преследовали неудачи.

Губденский, хорошо общавшийся с автоблогером Михаилом Литвиным, публиковал видео на YouTube и делился происходившим в его жизни с помощью Instagram. Например, он писал, как трудно ему было переезжать из Дагестана в Москву. В 2020 году у Губденского, по его словам, все пошло наперекосяк, в том числе бизнес и работа.

«Меня сглазили, вероятнее всего, и пришлось продать машины, перенести на второй план блогерство и заняться финансовой сферой жизни», — признавался предприниматель.

Поскольку в столице бизнесмен начинал жизнь с нуля, период после переезда стал для него очень непростым. Иногда блогер, которому приходилось искать жилье и работу, «до обеда лежал в депрессии».

Саид Губденский погиб в ДТП, произошедшем на Кутузовском проспекте 20 ноября. Он находился за рулем седана BMW, который вылетел на встречную полосу и поочередно столкнулся с двумя иномарками. Второй жертвой аварии стал партнер блогера по бизнесу Заур Ибрагимов.

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