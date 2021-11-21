Политолог Простаков: «США желают сделать изгоями Россию и Китай»

Власти США стремятся к гегемонии в любой сфере деятельности, в том числе и в биологических исследованиях. Об этом в комментарии ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что международное сообщество сталкивается с возросшей угрозой возникновения заболеваний естественного происхождения, а также с возможностью несчастных случаев в лабораториях. Салливан подчеркнул, что пандемия COVID-19 «показала разрушительные последствия инфекционных заболеваний для человечества». Он призвал международное сообщество сотрудничать в деле укрепления биологической безопасности, а также укрепления установленных запретов на разработку и применение биологического оружия.

Политолог Сергей Простаков считает, что за словами Джейка Салливана «стоит не забота о благополучии человечества, а желание сделать Китай и Россию мировыми изгоями».

«Против России будут использовать многочисленные обвинения в «отравлениях» политических противников Москвы. А по отношению к Китаю продолжается давление, связанное с распространением коронавируса из этой страны», — сказал он.

publicdiplomacy.su / Народная дипломатия

По словам Простакова, власти США стремятся к гегемонии в любой сфере деятельности, в том числе и в биологических исследованиях.

«Американская активность, в том числе связанная с сетью военных лабораторий по всей планете, мирной явно не является. Именно США — самая опасная страна с точки зрения потенциальной биологической угрозы. И Салливану вместе с прочими представителями американской власти прежде всего стоило бы заботиться о своих, а не о чужих лабораториях, если в Вашингтоне действительно озабочены реальными угрозами человечеству. Однако это не соответствует реальности, в которой США настойчиво пытаются убрать конкурентов везде, где это возможно», — пояснил эксперт.

Global Look Press / Xing Guangli/XinHua

Ранее политолог Сергей Простаков отмечал, что возможное решение администрации США объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине будет серьезным ударом по самолюбию Китая. Простаков объяснил, что дипломатический бойкот не предполагает запрета на участие в Играх американских атлетов, что может несколько сгладить возникающий конфликт между Вашингтоном и Пекином.