Политолог Чаплыга раскрыл новую коррупционную схему Киева

Киев, 20 ноября. Политический эксперт Михаил Чаплыга прокомментировал планы украинских властей построить стены на границах с Россией и Белоруссией за 17 миллиардов гривен.

Руководитель Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что именно такая сумма понадобится стране, чтобы в буквальном смысле отгородиться от двух соседних государств и обезопасить себя от возможного наплыва мигрантов. Глава МВД попросил правительство заложить 17 миллиардов под обозначенные им задачи в бюджет страны на следующий год.

Планы властей вызвали недоумение и даже негодование у простых украинцев. В последнее время реальные доходы населения Украины стремительно снижаются, кроме того, страна оказалась на грани экономического кризиса. В таких условиях строительство стены не кажется гражданам первостепенной задачей. В свою очередь политический эксперт Михаил Чаплыга объяснил, почему строить стену для Киева гораздо выгоднее, чем повышать зарплаты и пенсии.

«Скажите, если поднять зарплаты учителям или медикам, они что, потом побегут вам обратно со своей зарплаты 50% отдавать в карман? Нет. Так а что же вы тогда украдете с их зарплаты? А стена — это другое дело», — заявил аналитик в эфире телеканала UKRLive.

Как считает политолог, чтобы «освоение» выделенных на строительство стены денег шло еще эффективнее, власти уже подготовили коррупционную схему, которая легко и по закону позволит всем ее участникам не только обогащаться, но и не переживать о какой-либо ответственности.

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«Вы обратили внимание, что они перед этим проголосовали вообще за гениальную штуку — они отменили сметы. Мы так много строим, так много строим, что в Раде решили — нам сметы не нужны. Сколько надо? 17 миллиардов? Все, пишем, 17 миллиардов. А раз нет сметы, значит и ответственных за эти деньги не будет. Вы не можете даже установить, куда и как потратили деньги, и есть ли тут виноватые. Вам же сказали дать 17 миллиардов, ну и все. Великолепно», — объяснил Чаплыга.

Эксперт подчеркивает, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии для Киева стал лишь удобным предлогом, чтобы выделить из бюджета 17 миллиардов гривен на совершенно непонятные цели. При этом он уверен, что проблему с теми немногочисленными мигрантами, которые могут попасть на территорию Украины, можно решить силами действующей миграционной службы.

«Конечно, мигранты спят и видят, как бы попасть на Украину. Особенно в Афганистане. Может, их, конечно, стена за 17 миллиардов остановит. А может, надо просто прийти и с миграционной службой наконец-то разобраться», — заявил политический эксперт Михаил Чаплыга.

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