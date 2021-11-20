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Политолог Чаплыга раскрыл новую коррупционную схему Киева

Экономика
Политолог Чаплыга раскрыл новую коррупционную схему Киева
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 20 ноября. Политический эксперт Михаил Чаплыга прокомментировал планы украинских властей построить стены на границах с Россией и Белоруссией за 17 миллиардов гривен.

Руководитель Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что именно такая сумма понадобится стране, чтобы в буквальном смысле отгородиться от двух соседних государств и обезопасить себя от возможного наплыва мигрантов. Глава МВД попросил правительство заложить 17 миллиардов под обозначенные им задачи в бюджет страны на следующий год.

Планы властей вызвали недоумение и даже негодование у простых украинцев. В последнее время реальные доходы населения Украины стремительно снижаются, кроме того, страна оказалась на грани экономического кризиса. В таких условиях строительство стены не кажется гражданам первостепенной задачей. В свою очередь политический эксперт Михаил Чаплыга объяснил, почему строить стену для Киева гораздо выгоднее, чем повышать зарплаты и пенсии.

«Скажите, если поднять зарплаты учителям или медикам, они что, потом побегут вам обратно со своей зарплаты 50% отдавать в карман? Нет. Так а что же вы тогда украдете с их зарплаты? А стена — это другое дело», — заявил аналитик в эфире телеканала UKRLive.

Как считает политолог, чтобы «освоение» выделенных на строительство стены денег шло еще эффективнее, власти уже подготовили коррупционную схему, которая легко и по закону позволит всем ее участникам не только обогащаться, но и не переживать о какой-либо ответственности.

Политолог Чаплыга раскрыл новую коррупционную схему Киева
twitter.com / @Yatsenyuk_AP

«Вы обратили внимание, что они перед этим проголосовали вообще за гениальную штуку — они отменили сметы. Мы так много строим, так много строим, что в Раде решили — нам сметы не нужны. Сколько надо? 17 миллиардов? Все, пишем, 17 миллиардов. А раз нет сметы, значит и ответственных за эти деньги не будет. Вы не можете даже установить, куда и как потратили деньги, и есть ли тут виноватые. Вам же сказали дать 17 миллиардов, ну и все. Великолепно», — объяснил Чаплыга.

Эксперт подчеркивает, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии для Киева стал лишь удобным предлогом, чтобы выделить из бюджета 17 миллиардов гривен на совершенно непонятные цели. При этом он уверен, что проблему с теми немногочисленными мигрантами, которые могут попасть на территорию Украины, можно решить силами действующей миграционной службы.

«Конечно, мигранты спят и видят, как бы попасть на Украину. Особенно в Афганистане. Может, их, конечно, стена за 17 миллиардов остановит. А может, надо просто прийти и с миграционной службой наконец-то разобраться», — заявил политический эксперт Михаил Чаплыга.

Ранее политический аналитик Андрей Бузаров предупредил о глобальных последствиях конфликта Белоруссии и Польши.

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украина коррупция стена чаплыга
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