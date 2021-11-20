Долларовое ралли ударит по курсу биткоина

Москва, 20 ноября. Главная криптовалюта современности перешла к очередной стадии ослабления, пишут аналитики «Финам».

Недавние торги показали просадку биткоина сразу в 5,72%. Тогда токен снизился до 56 891 доллара. Вчерашняя торговая сессия продемонстрировала ослабление криптоинструмента вплоть до 55 600 долларов.

Эксперты заговорили об углублении коррекции в отношении цифровой валюты. Если рассматривать пару биткоин-доллар, то относительно исторического максимума, уменьшение достигает 19,4%. Объем капитализации сегмента составляет порядка 2,5 трлн долларов.

Известия о распространении коронавирусной инфекции серьезно ударяют по рисковым активам, однако биткоин, как правило, меньше склонен реагировать на новости о COVID-19. Тем не менее, специалисты предупреждают, что при длительном наращивании темпов роста американским долларом, стоимость биткоина, равно как и альткоинов, начнет заметно снижаться. Сейчас ключевой криптоактив оценивают в 57 887 долларов по данным площадки Coindesk.

Разработчик биткоина Сатоши Накамото должен стать Нобелевским лауреатом по экономике. Такого мнения придерживается главный операционный директор криптолендинговой платформы Celsius Network Даниэль Леон.