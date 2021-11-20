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Молдавский регулятор пересчитал цены на газ для потребителей

Экономика
Молдавский регулятор пересчитал цены на газ для потребителей
wikipedia.org  /  Борис Мавлютов / CC BY-SA 3.0

Кишинев, 20 ноября. Жители Молдавии в декабре 2021 года будут платить за газ меньше, чем в ноябре. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) пересчитало тарифы в меньшую сторону.

В расчеты регулятора на декабрь была заложена стоимость закупки российского газа по 307,99 доллара за тысячу кубометров вместо 450 долларов в ноябре. Помимо этого, НАРЭ предложило снизить стоимость голубого топлива для электростанций на 25%. Решение регулятора вступит в силу с 1 декабря, однако его можно будет оспорить, поскольку компания «Молдовагаз» пока не утвердила новый тариф.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что намерена сохранить товарооборот с Россией любой ценой и, по возможности, даже увеличить этот показатель. Она подчеркнула, что торговые отношения с Москвой - важная тема для Кишинева, которая не раз затрагивалась на двусторонних переговорах.

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