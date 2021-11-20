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Центральноафриканцы расписали стены баз миссии ООН надписями «МИНУСКА — убийцы»

Весь мир
Центральноафриканцы расписали стены баз миссии ООН надписями «МИНУСКА — убийцы»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 20 ноября. Народ Центральноафриканской Республики продолжает выражать недовольство действиями многопрофильной комплексной миссии ООН. На этот раз неизвестные написали «МИНУСКА — убийцы» на стенах четырех баз представителей международной организации в столице страны.

В настоящее время руководство «голубых касок» выясняет, кто и когда практиковался в изобразительном искусстве, а главное — как охрана военных объектов допустила порчу имущества. Гнев жителей не утихает после нескольких инцидентов в столице ЦАР, когда от действий миротворцев гибло мирное население.

Последней каплей стал случай, произошедший в начале ноября у резиденции президента Фостен-Арканжа Туадера. Тогда египетский контингент МИНУСКА прорвался на территорию дворца и начал проводить фото- и видеофиксацию закрытого объекта, что запрещено законом.

 

Центральноафриканцы расписали стены баз миссии ООН надписями «МИНУСКА — убийцы»
Федеральное агентство новостей /

Военнослужащие национальной армии (FACA) приказали прекратить съемку и предъявить документы, однако водитель автобуса ООН проигнорировал обращение гвардейцев и на полной скорости попытался скрыться. На выезде из комплекса он насмерть сбил 15-летнюю девочку.

Центральноафриканцы расписали стены баз миссии ООН надписями «МИНУСКА — убийцы»
Федеральное агентство новостей /

Гибель подростка вызвала настоящую волну народного протеста против присутствия миротворцев, которая не утихает до сих пор. Кроме того, население не удовлетворено резолюцией Совета Безопасности, предусматривающей продление мандата миссии ООН еще на один год.

Центральноафриканцы расписали стены баз миссии ООН надписями «МИНУСКА — убийцы»
Федеральное агентство новостей /

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