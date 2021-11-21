«Удар по национальной гордости»: Киев признал неспособность сдерживать цены на сало

Государственная служба статистики Украины обнародовала результаты исследования изменения цен на основные продукты питания в стране. Согласно официальной информации, рекордно подорожало на территории от Ужгорода до Славянска свиное сало. С начала 2021 года стоимость продукта выросла на 20%. Как ожидается, каждая четвертая украинская семья в Новый год и на Рождество заменит сало на своем столе растительными аналогами. Независимые аналитики говорят о предстоящей трагедии национального масштаба. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Фермер из Черниговской области Михаил Северин (фамилия изменена) открыто критикует политику Киева и обещает в случае необходимости бесплатно раздать 420 свиней из своего хозяйства всем желающим. Дело в том, что накануне крупная закупочная фирма отказалась приобретать у него крупную партию свежего сала, мотивируя это «рыночной нерентабельностью».

«Мне было заявлено, что [люди] теперь мало приобретают животные жиры из-за их дороговизны, а перекупщики теряют тысячи долларов только на транспортировке и хранении продукта, — резюмировал Северин. — Но ведь не я виноват в том, что у людей нет денег».

На вопрос, что именно происходит в данном рыночном сегменте, официальный Киев внятно ответить не смог. На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свойственной ему манере заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы в дальнейшем избежать роста цен на основные продукты питания.

«Мы работаем над этим», — сказал глава кабмина, правда, на вопрос, в каком направлении будет вестись эта работа, так и не ответил.

facebook.com / Денис Шмигаль

«Только за два последних месяца этот продукт в украинских супермаркетах подорожал на 30%, а в некоторых торговых точках — даже на 50%», — говорится в материале репортеров.

Назревающий скандал в контексте дороговизны сала усугубили некоторые подконтрольные Киеву СМИ. Один из местных телеканалов внезапно поймал Государственную службу статистики Украины на искажении фактов.

Далее журналисты предположили, что в обозримом будущем сало и другие продукты животного происхождения станут дорожать в геометрической прогрессии. При этом в отдельных исследовательских отчетах указано, что средний украинец может позволить купить себе лишь 2 кг сала в год. С этим мнением согласны некоторые эксперты.

«Киев уже фактически признал свою неспособность сдерживать стоимость продуктов: хлеб, сахар, подсолнечное масло и даже картофель растут в цене практически еженедельно, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей экономист Борис Лищук. — Но положение с салом может очень ударить по реноме нынешних украинских властей — все-таки именно этот продукт считается одним из своеобразных символов Украины».

По словам Лищука, в случае возникновения очередного «майдана» (речь идет о массовых выступлениях недовольных граждан) его участники выйдут на протестные акции с «лозунгами о сале».

ФБА «Экономика сегодня» / Елена Васильева

И в этом предположении нет какой-либо скрытой иронии, считает украинский историк Андрей Акичев.

«В культуре страны есть два основных символа, представляющих нашу нацию: вышитое полотно, вышиванки — в творчестве, а также сало — в кулинарии. Делая недоступным такие символы даже для минимального числа граждан, власть наносит удар по национальной гордости. Сейчас и аутентичная качественная вышиванка, и хорошее сало для многих наших украинских потребителей в одинаковой степени недоступны».

Как бы там ни было, в украинском сегменте интернета все чаще появляются предложения вроде «успеть купить сало по бросовой цене». Дескать, в преддверии тех же новогодних и рождественских праздников цена на продукт может снова вырасти. Любопытно, что на эти предложения регулярно откликаются сотни украинцев, поэтому свое обещание фермер из Черниговской области Северин может и не выполнить.