Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о работе Меркель над решением миграционного вопроса

Минск, 20 ноября. Единственным европейским политиком, который пытается решить миграционный кризис, является и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, сказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Она рассказала, что телефонные переговоры Меркель и главы Белоруссии Александра Лукашенко прошли в рамках рабочих отношений. Политики обсудили «реальные проблемы».

«Мы понимаем, что несмотря на критику, которая просто полилась шквалом на канцлера Германии, но она — один из немногих политиков ЕС, кто реально стремится хоть что-то сделать для разрешения этого кризиса», — отметила Наталья Эйсмонт.