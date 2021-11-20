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Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о работе Меркель над решением миграционного вопроса

Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о работе Меркель над решением миграционного вопроса
bundeskanzlerin.de

Минск, 20 ноября. Единственным европейским политиком, который пытается решить миграционный кризис, является и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, сказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Она рассказала, что телефонные переговоры Меркель и главы Белоруссии Александра Лукашенко прошли в рамках рабочих отношений. Политики обсудили «реальные проблемы».

«Мы понимаем, что несмотря на критику, которая просто полилась шквалом на канцлера Германии, но она — один из немногих политиков ЕС, кто реально стремится хоть что-то сделать для разрешения этого кризиса», — отметила Наталья Эйсмонт.

Лукашенко предлагал Берлину разместить мигрантов в Германии. Бундестаг ответил отказом.

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меркель белоруссия лукашенко германия
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