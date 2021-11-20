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Израиль и ОАЭ начнут совместное производство кораблей-беспилотников

Весь мир
Израиль и ОАЭ начнут совместное производство кораблей-беспилотников
Prt Scr youtube.com  /  DefenseWebTV

Дубай, 20 ноября. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение о сотрудничестве с израильскими компаниями. Как сообщает Reuters, в рамках партнерства будет налажено совместное производство беспилотных судов USV для борьбы с подводными лодками.

В последний день ежегодного дубайского авиасалона оборонный конгломерат ОАЭ EDGE и Israel Aerospace Industries (IAI) объявили о подписании стратегического договора.

В совместном релизе компании заявили, что разработают усовершенствованные модульные беспилотные служебные суда «170 M». Их можно будет использовать как в военных, так и в коммерческих целях.

Совместный проект

Проектированием разработки займется Abu Dhabi Ship Building (ADSB). Компания создаст платформу и сосредоточится на системе ручного управления. Израильтяне займутся автоматикой.

Эмиратско-израильские беспилотные корабли смогут работать как в автономном, так и в полуавтономном режиме и выполнять целый комплекс задач. В их числе упоминается обнаружение подводных лодок, с которыми новые судна смогут вести борьбу.

«Эти разработки откроют для нас множество дверей на местных и глобальных рынках, как военных, так и коммерческих», — заявил исполнительный директор EDGE Фейсал аль-Баннаи.

Корабли можно будет использовать для разведки, наблюдения, обнаружения и траления, а также в качестве авианесущей платформы.

С коммерческой точки зрения беспилотные морские суда можно будет задействовать для разведки нефтяных и газовых месторождения, а также для ряда других задач.

Сотрудничество

Сделка была заключена после того, как в прошлом году Израиль и ОАЭ установили дипломатические отношения в рамках контракта, по условиям которой США согласились продать Абу-Даби боевые самолеты F-35. 

Подобное сотрудничество стало возможным после того, как Объединенные Арабские Эмираты подписали мирные соглашения с Израилем. Это произошло в 2020 году в рамках так называемого «Авраамского договора».

Израиль и ОАЭ начнут совместное производство кораблей-беспилотников
Федеральное агентство новостей /

Наследный принц ОАЭ Мухаммед бин Заид заявил, что решил заключить договор с израильтянами, чтобы послать планете четкий сигнал мира. Уже в январе 2021 года Тель-Авив открыл посольство в Абу-Даби и назначил послом Эйтана Наэ.

До того момента Эмираты не имели дипломатических и экономических связей с Израилем, поскольку Лига арабских государств (ЛАГ), в которую входят ОАЭ, формально находится в конфликте с еврейским государством с 1948 года.

Странный проект

Нынешнее соглашение выглядит двусмысленным, поскольку в апреле 2020 года стало известно об отказе израильтян от поддержки программы USV, которые использовались в качестве морских патрульных кораблей.

Практический опыт показал, что подобные судна обладают низкой энерговооруженностью и живучестью. В случае больших волн усложняется управление кораблем, а, кроме того, специфика морского плавания требует присутствия человека на борту.

Например, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) используются в течение ограниченного времени. Они поднимаются в воздух, отрабатывают необходимую программу, а потом возвращаются на аэродром, где их обслуживают технические специалисты.

В отличие от самолетов корабли отправляются в патрулирование на несколько месяцев. Во время похода те или иные агрегаты выходят из строя, и без команды осуществить ремонт невозможно.

Впрочем, не исключено, что новая разработка учтет негативный опыт израильтян, и инженеры сумеют создать новую концепцию. Тем более что USV уже активно используются во время учений американцами.

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израиль оаэ бесплилотные корабли USV
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