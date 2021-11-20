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Власти Афганистана начали выплату задолженностей по зарплатам госслужащих

Весь мир
Власти Афганистана начали выплату задолженностей по зарплатам госслужащих
Global Look Press  /  Saifurahman Safi

Кабул, 20 ноября. Новые власти Афганистана, состоящие преимущественно из членов движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), объявили о выплатах полного заработка всем государственным служащим за последние три месяца. Об этом сообщил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Проблема с зарплатами у госслужащих появилась в конце лета этого года. Многие чиновники заявляли, что им не платят заработок на протяжении нескольких месяцев. Фактически это произошло после того, как в августе талибы захватили власть в стране, а Соединенные Штаты и Европа заморозили афганские счета за рубежом.

Другие государства и международные финансовые учреждения отказались напрямую финансировать талибскую администрацию, чтобы помочь с денежными обязательствами, в числе которых и оплата труда госслужащих.

В минувший четверг, 18 ноября, состоялась кабульская встреча специальных посланников Германии и Нидерландов с представителями движения «Талибан». Европейские делегаты выразили готовность изучить возможность финансирования фондов оплаты труда медиков и педагогов через международные организации.

В свою очередь представитель «Исламского Эмирата Афганистан» (самоназвание государства талибов) Инамулла Саманган сказал, что афганский минфин собрал 26 млрд 915 млн афгани (порядка 288 млн долларов) для компенсации задолженностей перед рядом групп населения.

Самангани уточнил, что пока у талибов есть проблемы с выплатами пенсий, связанные с гуманитарным кризисом.

«Вместе с тем, доходы временного правительства растут день ото дня, и проблемы с пенсиями будут решены в ближайшее время», — сообщил он.

Не исключено, что начало выплат задолженностей перед госслужащими было связано с первыми траншами по итогам визита делегаций двух европейских стран. Впрочем, сейчас уже появились сообщения о том, что деньги удалось достать из других источников. Утверждается, что талибы сумели продать Китаю 8 тонн чилийского перца, несколько единиц бронетехники и 10 самолетов. Однако никакого достоверного подтверждения подобные сведения не получили.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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