Авторы антологии «Любовь, смерть и роботы» готовят сериал Artificial Detective

Москва, 20 ноября. Российская анимационная студия Vivix разрабатывает сериал Artificial Detective, который выйдет на площадке «Кинопоиск HD».

По словам режиссера сериала Ильи Мозжухина, Artificial Detective — это драмеди о приключениях робота-детектива Эда. Андроид был создан в качестве помощника людям-полицейским. Но однажды на Земле пропадают люди, и Эду приходится выяснить, что произошло пока он находился в отключке. Вместе с роботом-психологом и роботом-собакой они отправляются в путь в поисках правды.

Artificial Detective будет состоять из 12 серий, первые четыре эпизода выйдут в 2023 году. Студия Vivix известна работой над антологией «Любовь, смерть и роботы». Проект получил высокие оценки зрителей и критиков.

Ранее сообщалось, что в Японии начали производство специальной одежды для роботов-компаньонов. Яркие наряды придают игрушкам индивидуальный дизайн.