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Авторы антологии «Любовь, смерть и роботы» готовят сериал Artificial Detective

Общество
Авторы антологии «Любовь, смерть и роботы» готовят сериал Artificial Detective
Кадр из сериала «Artificial Detective»

Москва, 20 ноября. Российская анимационная студия Vivix разрабатывает сериал Artificial Detective, который выйдет на площадке «Кинопоиск HD».

По словам режиссера сериала Ильи Мозжухина, Artificial Detective — это драмеди о приключениях робота-детектива Эда. Андроид был создан в качестве помощника людям-полицейским. Но однажды на Земле пропадают люди, и Эду приходится выяснить, что произошло пока он находился в отключке. Вместе с роботом-психологом и роботом-собакой они отправляются в путь в поисках правды.

Artificial Detective будет состоять из 12 серий, первые четыре эпизода выйдут в 2023 году. Студия Vivix известна работой над антологией «Любовь, смерть и роботы». Проект получил высокие оценки зрителей и критиков.

Ранее сообщалось, что в Японии начали производство специальной одежды для роботов-компаньонов. Яркие наряды придают игрушкам индивидуальный дизайн.

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