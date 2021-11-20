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Ужин на День благодарения в США станет самым дорогим за последние 35 лет

Экономика
Ужин на День благодарения в США станет самым дорогим за последние 35 лет
pixabay.com  /  bruce lam

Вашингтон, 20 ноября. Стоимость ужина на День благодарения, который в США будут отмечать 25 ноября, обойдется в этом году американцам в 53,31 доллара, что на 14% больше, чем в прошлом году, говорится в исследовании American Farm Bureau Federation (AFBF).

Как отмечают аналитики, сумма стала рекордной за весь период наблюдений организации, ведущихся с 1986 года. В стандартный состав ужина входят индейка, батат, булочки с маслом, горох, клюква, овощная тарелка, тыквенный пирог со взбитыми сливками, кофе и молоко. Количество продуктов рассчитано на стол из десяти человек.

«Несколько факторов повлияли на рост показателя в этом году. Они включают в себя потрясения в экономике США, проблемы в цепочках поставок, инфляционное давление, сложность прогнозирования спроса во время пандемии COVID-19, а также высокий спрос на продукты питания в мире, в особенности на мясо», — объяснила ведущий экономист AFBF Вероника Най.

Как показывают данные ООН, мировые цена на продовольствие установили десятилетний максимум. В октябре стоимость основных продуктов питания в мире увеличилась на 3% в месячном выражении. Основными причинами роста цен аналитики называют плохой урожай и экономические последствия пандемии.

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сша день благодарения продовольствие
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