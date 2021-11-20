ОСК: новейший корвет «Резкий» проходит швартовные испытания

Владивосток, 20 ноября. Швартовные испытания многоцелевого сторожевого корвета «Резкий» стартовали на Амурском судостроительном заводе во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

По данным ведомства, для проведения испытаний и пуско-наладочных работ сформирована сдаточная команда, в которую вошли специалисты предприятия и представители заказчика. Ответственный сдатчик корвета Ражден Бараташвили отметил, что работы на корабле идут в соответствии с графиками строительства. По его словам, изготовитель планирует передать корвет «Резкий» Минобороны РФ в 2022 году.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что к 2027 году Военно-морской флот РФ будет на 70% укомплектован новейшими образцами вооружения. Глава государства также добавил, что за последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, а также девять передовых ракетных комплексов.