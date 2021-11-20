Санду намерена любой ценой сохранить товарооборот Молдавии с Россией

Кишинев, 20 ноября. Президент Молдавии Майя Санду ясно дала понять, что намерена сохранить, а желательно, и увеличить товарооборот с Россией.

Об этом глава Республики Молдова рассказала во время недавнего общения с журналистами. Она подчеркнула, что для Кишинева это крайне важная тема, которую поднимает и она сама, и все члены правительства во время встречи с российскими представителями.

«Для нас это очень важный вопрос, и на всех двусторонних встречах мы поднимаем эту тему и надеемся, что сможем найти решение», — подчеркнула Санду.

Такое заявление стало неожиданным для прозападных сил в Республике Молдова. Как известно, Санду возглавила страну в конце прошлого года, когда пришла на смену Игорю Додону, который выступал за укрепление отношений Молдавии и России. При этом Майя Санду изначально провозгласила прозападный курс развития государства.

Впрочем, время внесло свои коррективы в политическую программу нынешнего президента РМ. Разумеется, от сотрудничества с США и Евросоюзом молдавский лидер не отказывается. Однако в последнее время Санду делает явные шаги навстречу России, так как понимает, что развитие связей с РФ принесет пользу Молдавии.

Одним из первых значимых сигналов в сторону Москвы от Кишинева стала встреча Майи Санду с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козака, в ходе которой стороны обсудили не только экономическое сотрудничество двух стран, но и вопрос Приднестровья.

ФБА «Экономика сегодня» /

Недавно Молдавия также заключила с Россией новый долгосрочный контракт на поставки газа, что тоже свидетельствует о нежелании Кишинева разрывать сотрудничество с РФ.

Товарооборот с Россией является важной составляющей экономики Республики Молдовы. По словам Санду, она уже обсуждала этот вопрос лично с Дмитрием Козаком. Также об этом беседовал молдавский министр иностранных дел Нику Попеску с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мы говорили по конкретным цифрам, говорили про то, какие цифры сейчас по экспорту и вообще по торговле у нас с Россией. И мы попытались объяснить, что в общих интересах, чтобы эта цифра торговли с Россией не уменьшилась», — рассказала глава Молдавии.

Майя Санду пообещала, что в ближайшие месяцы в РМ будет сформирована межправительственная комиссия, главной целью которой станет решение всех проблем и вопросов, которые могли бы помешать росту товарооборота с Россией.

«Будет создана межправительственная комиссия для обсуждения всех этих вопросов. Когда я разговаривала с господином Козаком, он сказал, что есть некоторые вопросы по поводу экспорта российских товаров в Молдавию, но мы не видим никаких преград для этого экспорта. Я считаю, что есть все предпосылки для того, чтобы этот вопрос разрешить. С нашей стороны мы все сделали. По качеству мы готовы предоставлять все документы, чтобы к нам не было никаких вопросов», — пообещала президент Молдавии Майя Санду.

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