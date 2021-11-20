Эксперты Atlantico запаниковали из-за комплексов РЭБ «Мурманск-БН» в Калининграде

Париж, 20 ноября. Российская армия усилила свой потенциал радиоэлектронной борьбы в Калининградской области благодаря новейшим системам «Мурманск-БН». Это ставит под угрозу выполнение боевых задач странами НАТО, пишут аналитики французского издания Atlantico.

Возможности комплексов РЭБ «Мурманск-БН» способны вызвать растерянность и страх в руководстве Североатлантического альянса. Эти российские системы имеют дальность воздействия в несколько тысяч километров и являются стратегическими, их дислокация в Калининградской области состоялась в 2018 году, отмечают эксперты из Франции.

«Комплекс «Мурманск-БН» способен в радиусе трех тысяч километров блокировать спутниковую, сотовую и радио связь, а также сигналы от навигационных спутников GPS», — испугались авторы публикации.

При воздействии российских систем РЭБ вся военная машина НАТО окажется ослепшей и оглохшей, что приведет к гарантированному срыву любой военной операции Альянса, где бы она не планировалась. Против «Мурманска-БН» бессильны даже разрекламированные американские истребители пятого поколения F-35, запаниковали обозреватели Atlantico.

Ранее военный эксперт Владимир Гундаров объяснил причины отставания Запада от России в области разработки и использования новейших систем радиоэлектронной борьбы.