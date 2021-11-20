Киев, 20 ноября. Болгарский президент Румен Радев нанес удар по отношениям Киева и Софии, а также подставил свою страну под критику Евросоюза, заявив о российском статусе Крыма, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В Сети ранее появилась информация, что во время проведения дебатов на телевидении Радев заявил о российской принадлежности Крыма. После этого глава государства в интервью журналистам сказал, что в данном направлении «драмы нет, вопрос абсолютно ясен».

«Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде», — написал Кулеба на странице в Twitter.

Жители Крыма провели законный референдум для воссоединения с Россией в 2014 году. Население региона выступило против агрессивной политики киевского режима, который установился на Украине путем государственного переворота.

Депутат Рады Илья Кива ранее заявил, что крымчане выбрали воссоединение с Россией из-за событий на Украине.