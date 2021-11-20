19FortyFive: истребители F-15 ВВС США отработали тактику противостояния с РФ на учениях

Вашингтон, 20 ноября. Истребители F-15E Strike Eagle ВВС США во время маневров в Европе отработали новую тактику, припасенную на случай войны с Россией. Об этом написал журнал 19FortyFive.

Военный журналист издания 19FortyFive Ставрос Атламазоглу посвятил статью итогам недавних учений НАТО, в которых приняли участие ВВС США. Американцы на тренировке на истребителях F-15E Strike Eagle («Ударный орел») отрепетировали операцию на фоне растущей напряженности между НАТО и Россией. «ПолитРоссия» приводит главные тезисы из статьи Атламазоглу.

«Были проведены имитационные воздушные бои, комбинированные атакующие и оборонительные операции против условного противника», — рассказал Атламазоглу.

На время второго этапа учений «Ударные орлы» переместились в Болгарию и Румынию, где к их тренировке присоединились ВВС. На учениях F-15E Strike Eagle должны были должны были отработать новую тактику — Agile Combat Employment («Гибкое боевое применение»). Она направлена на то, чтобы сделать ударную авиацию более живучей и смертоносной.

«Концепция Agile Combat Employment предлагает рассредоточить силы на небольших аэродромах или импровизированных взлетно-посадочных полосах, расположенных как можно ближе к линии фронта», — пишут аналитики.

Следующие масштабные учения НАТО — Winter Shield 2021 — пройдут с 22 ноября по 4 декабря, но уже на территории Латвии. В маневрах примут участие военнослужащие из 12 стран.