«Локомотив» потерпел поражение от «Ахмата» в матче 15-го тура чемпионата России

Москва, 20 ноября. Грозненский «Ахмат» переиграл столичный «Локомотив» в матче 15-го тура РПЛ, который прошел на «РЖД Арене».

Футболисты «Ахмата» 20 ноября выиграли второй подряд матч РПЛ. Подопечные Андрея Талалаева со счетом 2:1 победили московский «Локомотив». На 34-й минуте «железнодорожники» остались в меньшинстве. Красную карточку получил защитник столичного клуба Мурило. Вскоре после этого игрок «Ахмата» Даниил Уткин поразил ворота «Локомотива» ударом со штрафного. Во втором тайме Артем Полярус увеличил преимущество гостей. На 64-й минуте Виталий Лисакович отыграл один мяч, однако уйти от поражения «Локомотив» не смог.

Одержав победу в Москве, «Ахмат» набрал 21 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», в активе которого 25 баллов, остался на четвертой строчке.

Ранее «Крылья Советов» упустили победу в домашнем матче РПЛ с екатеринбургским «Уралом». Хозяева пропустили гол на 90-й минуте игры в Самаре.