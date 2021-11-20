Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 19:52
19:50
Экономика
Санду намерена любой ценой сохранить товарооборот Молдавии с Россией
19:50
Происшествия
Неизвестные отправили посылку со взрывчаткой спикеру сената Польши Томашу Гродзкому
19:49
Общество
Елена Малышева объяснила пользу жвачки для здоровья сердца
19:48
Общество
Врач Крючков объяснил, как правильно оформить медотвод от вакцинации
19:47
Армия
Эксперты Atlantico запаниковали из-за комплексов РЭБ «Мурманск-БН» в Калининграде
19:47
Политика
Глава МИД Украины Кулеба подверг критике слова президента Болгарии о российском Крыме
19:45
Происшествия
МВД Дагестана обвинило погибшего в ДТП Губденского в пропаганде лихачества
19:45
Происшествия
Водитель BMW на большой скорости врезался в столб на Посадской улице в Екатеринбурге
19:43
Армия
19FortyFive: истребители F-15 ВВС США отработали тактику противостояния с РФ на учениях
19:40
Спорт
«Локомотив» потерпел поражение от «Ахмата» в матче 15-го тура чемпионата России
Все новости

Евгения Медведева с неуверенностью ответила на вопрос о свободном сердце

Шоу-бизнес
Евгения Медведева с неуверенностью ответила на вопрос о свободном сердце
medvedevaevgeniya.com  /  Евгения Медведева

Москва, 20 ноября. Фигуристка Евгения Медведева поделилась информацией о личной жизни. Спортсменка ответила на вопрос, свободно ли ее сердце, правда, сделала это с неуверенностью.

Медведева рассказала о взаимоотношениях с противоположным полом в интервью журналу ELLE. Например, она призналась, что в первую очередь обращает внимание на прическу и парфюм парня. Фигуристке нравится, когда молодой человек проявляет к ней интерес, но излишняя напористость ее отталкивает. Журналист спросил у спортсменки, свободно ли ее сердце.

«Свободно. Наверное», — с сомнением ответила звезда.

Кроме того, Медведева описала свое идеальное свидание. Поскольку фигуристка относит себя к интровертам, ей нравится проводить время наедине с партнером в очень тихом месте, например, в пустом парке. Обязательные элементы романтической встречи для спортсменки — это вкусная еда, вечернее время и холод на улице.

Евгения Медведева участвует в новом сезоне проекта «Ледниковый период», где катается на льду с тиктокером Даней Милохиным. Многие поклонники подозревают, что партнеров связывает нечто большее, чем участие в шоу. Звезда TikTok и фигуристка сами провоцируют подобные слухи, например, признаниями в любви.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Евгения Медведева с неуверенностью ответила на вопрос о свободном сердце
фигуристка медведева знаменитости
Комментировать