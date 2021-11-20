Евгения Медведева с неуверенностью ответила на вопрос о свободном сердце

Москва, 20 ноября. Фигуристка Евгения Медведева поделилась информацией о личной жизни. Спортсменка ответила на вопрос, свободно ли ее сердце, правда, сделала это с неуверенностью.

Медведева рассказала о взаимоотношениях с противоположным полом в интервью журналу ELLE. Например, она призналась, что в первую очередь обращает внимание на прическу и парфюм парня. Фигуристке нравится, когда молодой человек проявляет к ней интерес, но излишняя напористость ее отталкивает. Журналист спросил у спортсменки, свободно ли ее сердце.

«Свободно. Наверное», — с сомнением ответила звезда.

Кроме того, Медведева описала свое идеальное свидание. Поскольку фигуристка относит себя к интровертам, ей нравится проводить время наедине с партнером в очень тихом месте, например, в пустом парке. Обязательные элементы романтической встречи для спортсменки — это вкусная еда, вечернее время и холод на улице.

Евгения Медведева участвует в новом сезоне проекта «Ледниковый период», где катается на льду с тиктокером Даней Милохиным. Многие поклонники подозревают, что партнеров связывает нечто большее, чем участие в шоу. Звезда TikTok и фигуристка сами провоцируют подобные слухи, например, признаниями в любви.