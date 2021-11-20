Литовский дипломат Вайтекунас предложил отправить мигрантов с польской границы на Украину

Вильнюс, 20 ноября. Беженцев с белорусско-польской границы следует направить в Молдавию и Украину. Так считает бывший посол Литвы в Киеве и Минске Пятрас Вайтекунас.

В интервью местном телеканалу дипломат заявил, что Евросоюз не может допустить «сотрясания» ценностных основ смертями людей на границе. Иностранцев нужно либо принять в Европу, либо выслать.

«Или попросить наших друзей где-нибудь в Украине и Молдове их принять в какие-нибудь свои лагеря. Но люди не должны умирать от холода на границе с ЕС», — сказал Пятрас Вайтекунас.

Литва, Латвия и Польша часто сообщают о задержании нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Особо острой является проблема на белорусско-польском кордоне.

МЧС Белоруссии ранее сообщило, что в логистическом центре «Брузги» находятся около двух тысяч мигрантов. Точное количество назвать сложно.