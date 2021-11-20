Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 21:17
21:15
Армия
Мотострелки ЦВО провели тренировку с разведывательным дозором в Самарской области
21:14
Армия
Эксперт EurAsian Times: Индия продолжит развитие военно-технического партнерства с Россией
21:11
Политика
Yle: в Финляндии обсудили возможное строительство забора на границе с Россией
21:08
Армия
ВСУ собрали «дань» с магазинов Станицы Луганской перед Днем десантно-штурмовых войск
21:07
Армия
Аналитик Ераносян: противоспутниковое оружие обеспечит России преимущество над НАТО
21:06
Политика
В Сети высмеяли строительство Эстонией стены на границе с Россией
21:03
Общество
«Физкульт-привет». Скромность Зобнина, благородство Медведева и триумф фигуристок
21:02
Армия
Леонков: польские «убийцы комплексов С-400» не смогут справиться со своей задачей
20:58
Армия
Глава МО Украины Резников: Путин «играет с Западом в шахматы», перемещая войска внутри РФ
20:57
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой и его партнерша вылетели из «Ледникового периода»
Все новости

«Физкульт-привет». Скромность Зобнина, благородство Медведева и триумф фигуристок

Общество

Холодный ноябрьский день — самое подходящее время, чтобы согреться зажигательными новостями из мира спорта.

На этой неделе по-настоящему теплые эмоции у болельщиков вызвали российские спортсменки. На Гран-при по фигурному катанию в Гренобле девушки заняли первые три места в короткой программе. Анна Щербакова и Алена Косторная набрали более 75 баллов каждая. А дебютный сезон Ксении Синициной подарил ей 69,89 балла.

А вот футболистам сборной России впору сгореть со стыда, как считает их тренер Валерий Карпин. Он отказался назвать футболом то, чем занимались наши игроки в матче против Хорватии. Групповой этап ЧМ-2022 по футболу в Европе завершен, и команда россиян оказалась среди 12 сборных, которые в марте сыграют стыковые матчи. По итогам этих игр билеты на мундиаль получат еще три команды. Надеемся, что «новой метле» удастся дать российским футболистам должную мотивацию, а болельщикам — повод гордиться нашей сборной.

Тем временем в «Спартаке» разгорелись страсти из-за сразу двух полузащитников: Квинси Промесу предъявили обвинение в попытке убийства, а Роман Зобнин считает, что получает слишком много денег и попросил уменьшить свою зарплату. Кто-то считает это поводом для шуток, кто-то называет россиянина чуть ли не святым, а кто-то, как телеведущий Иван Ургант, успешно совмещает и то и другое.

Но благородство свойственно не только футболистам. Даниил Медведев, продливший победную серию на Итоговых чемпионатах ATP до восьми матчей, уступил очко своему сопернику Яннику Синнеру, посчитав решение судьи ошибочным. Однако итальянца это не спасло: встреча завершилась со счетом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8) в пользу Медведева.

А новый поворот в деле Аминаты Диалло и вовсе заставляет вспомнить сюжеты жарких бразильских сериалов. Напомним, футболистку «ПСЖ» подозревают в нападении на товарища по команде. Однако, как выяснилось, избитая Хейра Хамрауи могла пострадать из-за любви. По ее словам, нападавшие упоминали некоего женатого мужчину. Теперь следователи рассматривают версию мести из ревности, а Аминату отпустили без предъявления обвинений.

Любовный треугольник или зависть сокомандницы? Редакция ФАН обещает внимательно следить за развязкой этой удивительной истории. Так или иначе, зима обещает быть жаркой!

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Физкульт-привет». Скромность Зобнина, благородство Медведева и триумф фигуристок
футбол спорт спартак даниил медведев гран-при валерий карпин физкульт-привет
Комментировать