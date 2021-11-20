«Физкульт-привет». Скромность Зобнина, благородство Медведева и триумф фигуристок

Холодный ноябрьский день — самое подходящее время, чтобы согреться зажигательными новостями из мира спорта.

На этой неделе по-настоящему теплые эмоции у болельщиков вызвали российские спортсменки. На Гран-при по фигурному катанию в Гренобле девушки заняли первые три места в короткой программе. Анна Щербакова и Алена Косторная набрали более 75 баллов каждая. А дебютный сезон Ксении Синициной подарил ей 69,89 балла.

А вот футболистам сборной России впору сгореть со стыда, как считает их тренер Валерий Карпин. Он отказался назвать футболом то, чем занимались наши игроки в матче против Хорватии. Групповой этап ЧМ-2022 по футболу в Европе завершен, и команда россиян оказалась среди 12 сборных, которые в марте сыграют стыковые матчи. По итогам этих игр билеты на мундиаль получат еще три команды. Надеемся, что «новой метле» удастся дать российским футболистам должную мотивацию, а болельщикам — повод гордиться нашей сборной.

Тем временем в «Спартаке» разгорелись страсти из-за сразу двух полузащитников: Квинси Промесу предъявили обвинение в попытке убийства, а Роман Зобнин считает, что получает слишком много денег и попросил уменьшить свою зарплату. Кто-то считает это поводом для шуток, кто-то называет россиянина чуть ли не святым, а кто-то, как телеведущий Иван Ургант, успешно совмещает и то и другое.

Но благородство свойственно не только футболистам. Даниил Медведев, продливший победную серию на Итоговых чемпионатах ATP до восьми матчей, уступил очко своему сопернику Яннику Синнеру, посчитав решение судьи ошибочным. Однако итальянца это не спасло: встреча завершилась со счетом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8) в пользу Медведева.

А новый поворот в деле Аминаты Диалло и вовсе заставляет вспомнить сюжеты жарких бразильских сериалов. Напомним, футболистку «ПСЖ» подозревают в нападении на товарища по команде. Однако, как выяснилось, избитая Хейра Хамрауи могла пострадать из-за любви. По ее словам, нападавшие упоминали некоего женатого мужчину. Теперь следователи рассматривают версию мести из ревности, а Аминату отпустили без предъявления обвинений.

Любовный треугольник или зависть сокомандницы? Редакция ФАН обещает внимательно следить за развязкой этой удивительной истории. Так или иначе, зима обещает быть жаркой!