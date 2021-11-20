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Александр Кокорин скорбит по погибшему в ДТП блогеру Саиду Губденскому

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 19:34
Общество
Александр Кокорин скорбит по погибшему в ДТП блогеру Саиду Губденскому
Global Look Press  /  Maurizio Borsari/AFLO

Москва, 20 ноября. Футболист Александр Кокорин отреагировал на смерть автоблогера и бизнесмена Саида Губденского, который погиб в ДТП на Кутузовском проспекте. Экс-игрок «Зенита» скорбит в связи с трагедией.

После гибели Губденского Кокорин опубликовал в Instagram Stories черный экран с изображением свечи. Под ней футболист поставил инициалы блогера — S.G.

Александр Кокорин скорбит по погибшему в ДТП блогеру Саиду Губденскому
Pr Scr instagram.com / @kokorin9

Напомним, Губденский находился за рулем седана BMW, который вылетел на встречную полосу на Кутузовском проспекте 20 ноября. Немецкий автомобиль столкнулся с двумя встречными машинами. Блогер погиб на месте ДТП, еще одной жертвой аварии стал пассажир BMW — президент федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.

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кокорин футболист губденский
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