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Власти ЦАР намерены развивать цифровую экономику и предпринимательство

Весь мир
Власти ЦАР намерены развивать цифровую экономику и предпринимательство
pixabay.com  / 

Банги, 20 ноября. Внедрение современных информационных систем в области экономики поспособствует поступательному развитию Центральноафриканской Республики и создаст дополнительные рабочие места. Об этом сообщила советник премьер-министра по вопросам цифровизации Татьяна Янгупанде.

По словам журналистов, «чиновница полна решимости вдохнуть новую жизнь в администрацию ЦАР».

«Помощница главы правительства, экс-сотрудница Международной организации франкоязычных стран не упускает возможности засвидетельствовать преданность государственной службе и народу, а также тем, кто доверил ей такую важную роль.

По сути она талантливый ученый. Назначение в кабмин является частью действий, направленных на модернизацию управления республикой посредством процесса цифровизации», — пишет издание Oubangui Médias.

После кризиса безопасности, пережитого Центральноафриканской Республикой в конце 2020 года, правительство инициировало процесс восстановления государственных институтов по всех регионах страны, и опыт Янгупанде пришелся кстати.

Власти ЦАР намерены развивать цифровую экономику и предпринимательство
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

 

«Несколько сотен сотрудников перевели в другие префектуры и города, где они столкнулись с трудностями в получении заработной платы. Чиновница запустила проект Patapaye, позволяющий проводить мобильные платежи для служащих. Он представляет собой глобальную сеть с личным кабинетом, где производится расчет. Хотя проект экспериментальный, в настоящее время не менее 3000 сотрудников зарегистрированы в приложении», — продолжают журналисты.

Партнерами правительства в реализации инициативы являются Ecobank Centrafric, Orange, BGFI-банк, а также телекоммуникационная компания Telecel.

«Наша цель — охватить минимум 8000 чиновников по всей стране. В этом плане нам необходимо продолжать развитие системы мобильных платежей. Соответственно, внедрение информационных технологий в экономику несет то необходимое благо, которое позволит реализовать программу развития государственных институтов и создать рабочие места», — заявила Татьяна Янгупанде.

По ее словам, власти запускают несколько глобальных проектов, направленных на «оцифровку страны»: увеличение энергетического потенциала республики, прокладка оптоволоконной связи, мобилизация молодежи при помощи соответствующих учебных курсов.

Ранее премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра призвал к полной модернизации правительственных структур.

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