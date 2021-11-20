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«Братья-мусульмане» ведут подрывную деятельность для саботажа выборов в Ливии
Весь мир
«Братья-мусульмане» ведут подрывную деятельность для саботажа выборов в Ливии
wikimedia.org  / 

Триполи, 20 ноября. Группа международных аналитиков подготовила доклад по ситуации в Ливии. Главной темой изучения стало влияние запрещенной в России организации «Братья-мусульмане»1 на внутреннюю политику страны.

По словам специалистов, сторонники группировки воспользовались «арабской весной», чтобы сеять хаос и разрушение в странах северной Африки.

«У Ливии не может быть будущего до тех пор, пока "братство" пытается любой ценой захватить власть, даже если это означает использование сирийских наемников и войск, доставленных в Триполи президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в докладе.

«Братья-мусульмане» являются единственной фракцией, которая выступает за перенос президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря. На это неоднократно указывали местные СМИ и кандидаты на пост главы государства.

Председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри и лояльные радикалам чиновники бойкотируют плебисцит. Они пригрозили сорвать голосование путем вооруженной эскалации.

В конце октября «Братья-мусульмане» мобилизовали боевиков для саботажа выборов в Ливии. Они заблокировали вход в избирательные участки на западе страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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выборы ливия братья-мусульмане
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