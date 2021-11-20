Юлия Меньшова показала архивное фото покойного отца с Валерием Гаркалиным

Москва, 20 ноября. Известная российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в Instagram снимок своего отца, легендарного режиссера Владимира Меньшова с актером Валерием Гаркалиным.

На черно-белой фотографии постановщик картины «Любовь и голуби» внимательно смотрит на актера. В этот момент Гаркалин что-то оживленно рассказывает. Дочь Меньшова заметила, что смерть народного артиста России стала большим горем для всех.

«Как быстро они встретились… Горе огромное. Для всех, кто знал Валеру Гаркалина. Невероятного таланта актер. Бесконечной нежности и тонкости человек. Невыносимо больно», — написала она.

Pr Scr instagram.com / @juliavmenshova

Гаркалин попал в больницу в Коммунарке 2 октября. Почти два месяца врачи боролись за его жизнь, но коварная болезнь взяла верх. Артист умер 20 ноября от последствий, вызванных коронавирусом. В последние часы его жизни у Гаркалина стали отказывать внутренние органы.

Ранее стало известно, что последним, кто разговаривал с Гаркалиным, был режиссер Виталий Максимов. У артиста было сильно подорвано здоровье инфарктами и алкогольной зависимостью.